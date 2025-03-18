На мировых рынках преобладают позитивные настроения

На российском рынке сохраняется умеренный оптимизм перед ожидающимся сегодня вечером звонком между президентами США и РФ. Инвесторы продолжают закладывать быстрый прогресс в урегулировании конфликта на Украине, хотя непосредственно до звонка динамика индексов, вероятно, будет сдержанной. Подогревают данные ожидания заявления Белого Дома о том, что цель по достижению мира еще никогда не была так близка. Особенно хорошо позитив заметен по индексу РТС, который вплотную приблизился к максимуму с сентября 2022 года на фоне впечатляющего укрепления рубля, а также по индексу государственных облигаций, который торгуется на максимуме с мая прошлого года.