На мировых рынках преобладают позитивные настроения

Во вторник, 18 марта, на мировых рынках наблюдается преимущественно положительная динамика. Вчерашние данные по базовым розничным продажам в США за февраль, которые совпали с консенсусом, немного смягчили опасения инвесторов относительно перспектив экономики США. В то же время локально рынки находятся в ожидании завтрашнего заседания ФРС. Его итоги прольют некоторый свет относительно того, как регулятор смотрит на политику нового президента через призму ее влияния на ДКП.
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,31−0,85%. На данный момент американский рынок снижается уже около месяца, и инвесторы пытаются реализовать хотя бы небольшой отскок. При этом в очередной раз сильную динамику показывает китайский рынок. Гонконгский Hang Seng достиг максимума более чем за три года на фоне положительных корпоративных новостей в технологическом секторе и слов Трампа о том, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в США может состояться в недалеком будущем. В Европе инвесторы ожидают голосования бундестага относительно беспрецедентного законопроекта, который может позволить Германии более агрессивно наращивать долг.
Сегодня инвесторы будут ждать публикации данных по промышленному производству и объему строительства новых домов в США за февраль, индикатора GDPNow от ФРБ Атланты за I квартал, а также еженедельных данных по запасам нефти в США от API.
По состоянию на 11:45 мск индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,10%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,48%. Китайский CSI 300 вырос на 0,27%, а гонконгский Hang Seng — на 2,46%. Фьючерс на S&P 500 символически опустился на 0,01%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1 б.п. до 4,32%. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,11% до $71,9 за баррель.
Среди лидеров падения в США в понедельник привычным образом оказались акции Tesla, снизившиеся на 4,79% на растущем рынке. На акциях Tesla негативно отразился слабый прогноз китайского производителя электромобилей Li Auto по поставкам на I квартал, а также понижение целевой цены со стороны Mizuho.
Также динамику хуже рынка в США показали акции финансовой компании Affirm, упавшие на 4,23% после сообщений СМИ о том, что партнерство с Walmart по предоставлению рассрочек покупателям ушло конкуренту Affirm.
На торгах в Гонконге лучше рынка выглядят акции производителя электромобилей Nio, прибавившие 8,95% после новости о стратегическом партнерстве с производителем аккумуляторов CATL.
Прочими лидерами роста в Гонконге стали акции Baidu (+12,22%), WuXi AppTec (+10,54%) и Li Auto (+6,76%). Хуже рынка выглядели акции CK Infrastructure (-2,93%), CK Hutchinson (-2,79%) и Budweiser (-2,56%).
На российском рынке сохраняется умеренный оптимизм перед ожидающимся сегодня вечером звонком между президентами США и РФ. Инвесторы продолжают закладывать быстрый прогресс в урегулировании конфликта на Украине, хотя непосредственно до звонка динамика индексов, вероятно, будет сдержанной. Подогревают данные ожидания заявления Белого Дома о том, что цель по достижению мира еще никогда не была так близка. Особенно хорошо позитив заметен по индексу РТС, который вплотную приблизился к максимуму с сентября 2022 года на фоне впечатляющего укрепления рубля, а также по индексу государственных облигаций, который торгуется на максимуме с мая прошлого года.
Выручка «Инарктики» по МСФО по итогам 2024 года выросла на 11% (г/г) до 31,5 млрд руб. Чистая прибыль, скорректированная на убыток от переоценки биологических активов, также увеличилась на 11% (г/г) до 10,3 млрд руб. Акции компании корректируются на 2,60% после роста более чем на 5% на вечерней сессии.
Владимир Потанин заявил, что в отсутствии свободного денежного потока менеджмент «Норникеля» рекомендует не платить дивиденды по итогам 2024 года. Это соответствует ожиданиям рынка, в связи с чем акции металлурга сегодня прибавляют 0,10%.
Среди ликвидных акций лидерами роста к середине дня стали бумаги ЛСР (+2,83%), «Распадской» (+2,05%) и «МТС Банка» (+2,00%). Между тем в минусе торговались акции «М. Видео» (-2,13%), «Промомеда» (-2,00%) и «ВИ.ру» (-1,79%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения индекс МосБиржи смог удержаться выше линии краткосрочного восходящего тренда, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Ближайшим сильным сопротивлением на данный момент является предыдущий локальный максимум вблизи 3350 пунктов, в то время как поддержкой в случае коррекции является уровень 3150 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 пытается реализовать отскок после практически месячного снижения. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 5700 пунктов, в то время как поддержкой в случае возобновления падения станет предыдущий локальный минимум у отметки 5500 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 снова вернулся выше сопротивления у отметки 550 пунктов, что в случае закрепления открывает дорогу для роста в диапазоне 560−565 пунктов, где расположен предыдущий максимум.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 последние дни держится около верхней границы среднесрочного боковика. В такой ситуации вероятен выход из боковика наверх, а первой целью для роста может стать сопротивление у отметки 4190 пунктов.
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