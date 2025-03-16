Россиянам объяснили, когда могут забрать квартиру за долги по кредиту

Заемщик, потерявший жилье, не имеет права выкупить его на торгах сам или через членов семьи. Тем не менее, погашение долга до завершения торгов сохранит имущество за прежним владельцем. Если недвижимость после двух этапов торгов остается невостребованной, она переходит в собственность банка. Иногда удается договориться об обратном ее выкупе, но банк вправе устанавливать условия и цену по своему усмотрению.