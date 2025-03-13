В Минфине допустили введение софинансирования для «детских» счетов ПДС

Минфин и Госдума обсуждают введение софинансирования для детских счетов программы долгосрочных сбережений (ПДС). В настоящий момент родители могут открывать для своих детей счета в рамках ПДС. Однако для таких счетов не предусмотрено то, что является изюминкой этого продукта — софинансирование от государства. Замминистра финансов Иван Чебесков допустил, что в дальнейшем софинансирование может быть распространено и на «детские ПДС». Об этом он сообщил журналистам в кулуарах III российского форума финансового рынка, организованного рейтинговым агентство АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как сделать максимально правильным этот инструмент [семейного инвестирования] с точки зрения государственной политики для детей, для семей с детьми. Здесь мы действительно во главу угла ставим детей, есть несколько вариантов. Один из вариантов, который сейчас является базовым, это то, что можно будет сберегать в пользу детей. То есть ПДС, например, можно открывать уже в пользу детей, и там мы, возможно, сможем предоставить больше дополнительного софинансирования и, соответственно, дополнительный налоговый вычет, про который Анатолий Геннадьевич [Аксаков] говорил. Но это именно сбережения в пользу детей. Это один из вариантов, который мы сейчас рассматриваем», — сказал Чебесков.
Однако он подчеркнул, что окончательного решения на данный момент нет.
В ходе пленарной сессии форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что законодатели готовят законопроект, предполагающий налоговые стимулы для финансирования ПДС, открытых на детей.
«Это мы предполагаем узаконить, также подписать, чтобы простимулировать соответствующий процесс, чтобы родители закладывали будущие выручки, будущие доходы в пользу своих детей, таким образом гарантируя им соответствующую, более благоприятную жизнь», — резюмировал Аксаков.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Она заработала в январе 2024 года. Открыть договор ПДС можно в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Программа позволяет получать от государства софинансирование до ₽36 тыс. в год, налоговые вычеты, а также разморозить средства своей накопительной пенсии.
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