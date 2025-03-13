В Минфине допустили введение софинансирования для «детских» счетов ПДС

«Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как сделать максимально правильным этот инструмент [семейного инвестирования] с точки зрения государственной политики для детей, для семей с детьми. Здесь мы действительно во главу угла ставим детей, есть несколько вариантов. Один из вариантов, который сейчас является базовым, это то, что можно будет сберегать в пользу детей. То есть ПДС, например, можно открывать уже в пользу детей, и там мы, возможно, сможем предоставить больше дополнительного софинансирования и, соответственно, дополнительный налоговый вычет, про который Анатолий Геннадьевич [Аксаков] говорил. Но это именно сбережения в пользу детей. Это один из вариантов, который мы сейчас рассматриваем», — сказал Чебесков.