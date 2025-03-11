В Госдуме объяснили, как будут начислять баллы работающим пенсионерам

По словам парламентария, они получают пенсии наравне с неработающими пенсионерами с 1 января 2025 года, однако выплаты индексируют к начисленной пенсии.
«Несмотря на то что у нас с 1 января по поручению президента уже происходит индексация пенсий работающих пенсионеров на тот же уровень, что и неработающих, индексация происходит именно к начисленной пенсии. То есть в период с 2016 года по конец 2024 года пенсия работающих пенсионеров индексировалась, но не выплачивалась на величину того самого достигнутого коэффициента. Теперь уже пенсия индексируется. Но еще есть три балла, которые добавляются, которые может заработать пенсионер. Они добавляются по состоянию на 1 августа ежегодно за период отработанного календарного года, предшествующего», — отметила Бессараб.
Как объяснила депутат, для работающих пенсионеров установлен лимит на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые могут быть начислены. По ее мнению, эта схема была введена в связи с тем, что работающие пенсионеры сразу получают свои пенсионные выплаты из Социального фонда России и самостоятельно покрывают свои расходы.
«В этом случае, к сожалению, есть ограничения. То есть если обычный работающий человек трудоспособного возраста может заработать до 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов за год, то работающий пенсионер с учетом получения пенсии может заработать только три ИПК. Предложена именно такая схема в связи с тем, что работающий пенсионер, собственно, сразу забирает заработанные деньги из Социального фонда России, то есть он, получается, обеспечивает сам себя», — уточнила Бессараб.
Она отметила, что для трудоустроенных пенсионеров, можно было бы пересмотреть начисление баллов и разрешить получать их в размере, который пенсионер заработает за год.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».