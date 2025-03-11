В Госдуме объяснили, как будут начислять баллы работающим пенсионерам

«Несмотря на то что у нас с 1 января по поручению президента уже происходит индексация пенсий работающих пенсионеров на тот же уровень, что и неработающих, индексация происходит именно к начисленной пенсии. То есть в период с 2016 года по конец 2024 года пенсия работающих пенсионеров индексировалась, но не выплачивалась на величину того самого достигнутого коэффициента. Теперь уже пенсия индексируется. Но еще есть три балла, которые добавляются, которые может заработать пенсионер. Они добавляются по состоянию на 1 августа ежегодно за период отработанного календарного года, предшествующего», — отметила Бессараб.