Какая зарплата нужна для покупки в ипотеку однушки в 2025 году

К 10 марта 2025 года ставки по рыночной ипотеке на новостройки опустились примерно до 28%, хотя несколько последних месяцев прочно держались на уровне 29%. Но такого снижения недостаточно, чтобы банки сильно смягчили требования к зарплатам заемщиков.
Чтобы при текущих ставках одобрили ипотеку на рыночных условиях хотя бы на среднюю однушку в новостройке, в разных городах-миллионниках нужно зарабатывать от 109,8 тыс. до 341,4 тыс. руб. в месяц. Однако реальные доходы жителей мегаполисов в 1,6−3,2 раза ниже уровня, необходимого для получения жилищного кредита, подсчитала «РБК-Недвижимость».
Какая зарплата потребуется для одобрения рыночной ипотеки в 2025 году
Идеальный с точки зрения банков ежемесячный платеж по ипотеке — тот, который не превышает 60% от заработной платы. Чтобы соответствовать этому условию даже при слегка понизившейся ставке по рыночной ипотеке, для покупки хотя бы 35-метровой однушки в новостройках в городах-миллионниках доходы по-прежнему нужны большие.
Больше всего требуется зарабатывать в Москве, где средняя однокомнатная квартира площадью 35 кв. м в начале 2025 года стоила 12,34 млн руб. Чтобы одобрили ипотеку на 15 лет с первым взносом в 30%, нужно иметь доходы в размере 341,4 тыс. руб. в месяц. При этом регулярный платеж по ипотеке составит 204,8 тыс. руб.
Самые низкие требования к зарплате в Волгограде, где 35-метровая однушка в новостройке стоит втрое меньше, чем в Москве, — в среднем 3,97 млн руб. Пропорционально уменьшаются и требования к заработной плате. Чтобы одобрили ипотеку на такую квартиру, нужно зарабатывать 109,8 тыс. в месяц. На погашение ипотеки предстоит тратить 65,9 тыс. руб. в месяц.
Как считали
Редакция «РБК-Недвижимости» рассчитала, при каких доходах в крупнейших мегаполисах России банки выдадут кредит на покупку средней однокомнатной квартиры (35 кв. м). Стоимость квартиры рассчитывали с помощью данных Росстата о ценах 1 кв. м в новостройках на конец четвертого квартала 2024 года. В начале 2025 года цены практически не изменились.
Подсчеты делались для кредита по ставке 28%. До такого уровня средние ставки по рыночным программам на новостройки опустились к 10 марта 2025 года. За первоначальный взнос приняли 30%, срок кредитования — 15 лет.
Требования банков к зарплате определяли с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ». Также использовали данные Росстата о средних зарплатах в 2024 году, учтя, что банки для одобрения ипотеки ориентируются на доходы прошлых периодов.
Как сильно требуемая банками зарплата превышает реальные доходы
Во всех городах-миллионниках одиночный заемщик, который получает среднюю по своему региону зарплату, в требования банков по доходам не уложится.
В трех мегаполисах (Красноярске, Челябинске и Перми) получить ипотеку на 35-метровую квартиру при первом взносе в 30% может семья, в которой оба супруга имеют средние по региону доходы. Это единственные миллионники, где ежемесячный ипотечный взнос укладывается в 60% от двух среднерегиональных зарплат.
Во всех остальных мегаполисах для одобрения ипотеки двух зарплат не хватит. Например:
- в Москве средняя за 2024 год ежемесячная зарплата, очищенная от НДФЛ, составляла 141 тыс. руб. При этом по условиям банков для выдачи ипотеки на однушку в новостройке требуются доходы в 2,4 раза больше;
- в Санкт-Петербурге средняя зарплата, получаемая на руки, в прошлом году составляла 94 тыс. руб. в месяц. Банки же требуют зарплату в 2,8 раза выше.
В одном мегаполисе (Казани) для одобрения жилищного кредита недостаточно даже трех зарплат. Здесь банки хотели бы видеть заемщика с ежемесячными доходами в 207 тыс. руб., это в 3,2 раза больше средней зарплаты по региону.
Декабрьская зарплатная аномалия
В конце прошлого года зарплаты россиян резко выросли, следует из статистики Росстата. По России в целом в декабре 2024 года средняя зарплата оказалась на 46,3% выше среднегодовой.
В некоторых регионах прирост еще больше. Например, в Москве декабрьская зарплата выросла на 73,8%, до средних 245,1 тыс. руб. В Санкт-Петербурге статистическое ведомство отметило рост на 44,8%, до 136,2 тыс. руб.
Однако даже такие зарплаты сильно недотягивают до нужного для одобрения ипотеки дохода. Требуемой величины они не достигают даже в Красноярске, где разрыв минимален среди всех миллионников.
Впрочем, из зарплат, выданных россиянам в конце года, еще не следует, что доходы сохранятся на том же уровне и в дальнейшем. Увеличение среднего уровня зарплат в декабре Росстат фиксирует регулярно, из года в год. Однако уже в январе зарплата откатывается назад, до типичного для каждого региона размера, следует из статистики Росстата.
Длинный кредит не помогает
Когда ипотечные ставки были не столь высоки, скомпенсировать недостающий, по мнению банков, размер регулярных доходов можно было за счет более длинного кредита. При нынешних рыночных ставках такое невозможно — требуемые регулярные доходы уменьшаются очень незначительно. Например, в Москве требования по зарплате смягчаются лишь:
- на 4,1 тыс. руб. (до 337,3 тыс. руб.) при удлинении кредита с 15 до 20 лет;
- еще на 1 тыс. руб. (до 336,3 тыс. руб.) при переходе на ипотеку сроком на 25 лет;
- еще на 200 ₽ (до 336,1 ₽) при увеличении срока до 30 лет.
Брать ипотеку на очень длинный срок не имеет смысла и тем, кто рассчитывает в будущем рефинансировать кредит, как только ставки по рыночным программам снизятся, чтобы в дальнейшем уменьшить ежемесячные платежи. Рефинансирование (или перекредитование) — это, по сути, новый ипотечный кредит, который позволяет погасить прежнюю ипотеку и продолжать выплаты банку на более выгодных условиях. Но именно из-за того, что это новый кредит, все условия по нему определяются заново. Это касается в том числе и сроков кредита. Поэтому удлинять текущий кредит в расчете на то, что при рефинансировании срок будет таким же, не стоит, поясняют эксперты.
Когда снизятся требования к зарплате
Требования к доходу при выдаче ипотечных кредитов станут ниже не раньше, чем снизятся рыночные ипотечные ставки. Как поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, они будут снижаться по мере снижения инфляции. Например, когда инфляция была 4%, ипотечные ставки находились на уровне 8%, напоминала она.
К концу 2025 года — началу 2026-го в случае реализации базового сценария Центробанка ключевая ставка может снизиться до 15−16% и ипотечные ставки начнут понижаться, прогнозировал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг в подкасте «РБК-Недвижимости». А к концу 2026 года при благоприятном стечении обстоятельства ставка по ипотеке может составить 12%, что уже является приемлемым уровнем, сказал эксперт.