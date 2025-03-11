Какая зарплата нужна для покупки в ипотеку однушки в 2025 году

Брать ипотеку на очень длинный срок не имеет смысла и тем, кто рассчитывает в будущем рефинансировать кредит, как только ставки по рыночным программам снизятся, чтобы в дальнейшем уменьшить ежемесячные платежи. Рефинансирование (или перекредитование) — это, по сути, новый ипотечный кредит, который позволяет погасить прежнюю ипотеку и продолжать выплаты банку на более выгодных условиях. Но именно из-за того, что это новый кредит, все условия по нему определяются заново. Это касается в том числе и сроков кредита. Поэтому удлинять текущий кредит в расчете на то, что при рефинансировании срок будет таким же, не стоит, поясняют эксперты.