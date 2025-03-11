«Главные специалисты для рынка труда — квалифицированные рабочие»

Очень востребованы IT-специалисты. Видим рост числа представителей этой профессии буквально внутри каждой отрасли. Традиционно считается, что специалисты цифровых профессий — молодые люди. Но в эту пятилетку мы уже начнем сталкиваться с тем, что IT-специалисты тоже выходят на пенсию. Это все еще молодая профессия, но уже и тут потихоньку формируется замещающая потребность. Так, дополнительно к числу занятых в этой сфере за пять лет предстоит подготовить еще 102 тыс. программистов и аналитиков программного обеспечения. И треть из них нужны как раз с учетом выхода на пенсию тех, кто трудится сейчас. В других отраслях соотношение потребности под новые рабочие места и замещение уже действующих сотрудников несколько иное.