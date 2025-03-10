За поездки на такси для семей с детьми предложили ввести налоговый вычет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Инициатива введения налогового вычета за поездки на такси для семей с детьми прорабатывается в Госдуме. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.
«Есть инициатива, которую мы сейчас готовим и которая пока не внесена в Госдуму. Налоговый вычет семьям с детьми на поездки в такси», — сказал Гусев в ходе круглого стола «Организация перевозок многодетных семей», который прошел в Общественной палате (ОП) РФ. По словам Гусева, налоговый вычет мог бы покрывать разницу в стоимости поездок на такси с детьми и без них. «То есть НДФЛ мамы или папы будет меньше на сумму поездок в такси. Тем более что [корпорация] “Яндекс” стала налоговым агентом и все это можно спокойно подсчитать», — сказал Гусев.
Он напомнил, что если эта инициатива еще только обсуждается, то на рассмотрение парламента уже внесены законопроекты об обязательной комплектации всех такси двумя бустерами, а также стимулировании таксистов на поездки с детьми. «То есть дети старше семи лет должны ехать в такси без повышения цены. Два бустера по цене недорого, места занимают немного. С этим согласно большинство участников рынка», — сказал Гусев, уточнив, что с принятием проекта могут быть определенные сложности, но важность инициативы очевидна.
Как отметила в свою очередь депутат Госдумы Татьяна Буцкая, власти находятся близко к решению проблемы «детского» тарифа такси. «Я не могу сказать обо всех договоренностях, которые мы сейчас проговариваем, потому что они еще не приняты. Мы сейчас на тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения, что детский тариф не может быть дороже, то есть, не может быть так, что, человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше», — сказала Буцкая, уточнив, что такая поездка должна быть дороже для водителя, а не родителей. «Такая ситуация решается», — сказала она.