За поездки на такси для семей с детьми предложили ввести налоговый вычет

Как отметила в свою очередь депутат Госдумы Татьяна Буцкая, власти находятся близко к решению проблемы «детского» тарифа такси. «Я не могу сказать обо всех договоренностях, которые мы сейчас проговариваем, потому что они еще не приняты. Мы сейчас на тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения, что детский тариф не может быть дороже, то есть, не может быть так, что, человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше», — сказала Буцкая, уточнив, что такая поездка должна быть дороже для водителя, а не родителей. «Такая ситуация решается», — сказала она.