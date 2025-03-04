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В Думу внесли законопроект о налоговых вычетах за путевки в детские лагеря

Социальный налоговый вычет будет предоставляться, если оплата стоимости путевки не была произведена за счет средств работодателей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от партии ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности получения налогового вычета за оплату путевок в детские лагеря. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ положением о возможности получения социального налогового вычета налогоплательщиками (родители, бабушки, дедушки, опекуны или попечители) за оплату путевки для своих детей (в том числе усыновленных), внуков и подопечных в возрасте до 18 лет в организации отдыха и оздоровления.

Сейчас налоговый вычет на путевки в детские лагеря не предусмотрен. «Стоимость путевок в детские лагеря на сегодняшний день является достаточно высокой, в связи с чем компенсация части затрат на ее приобретение будет способствовать более активному использованию данного вида детского отдыха и туризма», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели подчеркнули, что на получение налогового вычета можно рассчитывать при условии, что лагерь является образовательным или оздоровительным, в таких случаях можно применить социальный налоговый вычет за обучение или лечение.

Социальный налоговый вычет будет предоставляться, если оплата стоимости путевки не была произведена за счет средств работодателей.