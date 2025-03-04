В Думу внесли законопроект о налоговых вычетах за путевки в детские лагеря

Сейчас налоговый вычет на путевки в детские лагеря не предусмотрен. «Стоимость путевок в детские лагеря на сегодняшний день является достаточно высокой, в связи с чем компенсация части затрат на ее приобретение будет способствовать более активному использованию данного вида детского отдыха и туризма», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.