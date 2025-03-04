Финтех от Ozon. На чем маркетплейс намерен заработать в 2025 году

Давление от ставки
По итогам 2024 года Ozon увеличил показатель общего объема оборота товаров (GMV, включая услуги) на 64% — до 2,875 трлн рублей. Выручка выросла на 45%, достигнув 615,7 млрд рублей, в результате роста выручки от оказания услуг, а также увеличения процентной выручки в 3,5 раза. Валовая прибыль продемонстрировала рост на 126%, достигнув 99,9 млрд рублей, за счет улучшения монетизации маркетплейса и расширения услуг в финтех-сегменте. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос более чем втрое и достиг 286,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA по итогам года выросла в 6,3 раза, достигнув 40,1 млрд рублей.
Несмотря на рост денежных потоков, Ozon получил чистый убыток в 59,4 млрд рублей. Компания несет большие затраты на инвестпрограмму: чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился с 27,3 млрд рублей в 2023 году до 77,5 млрд рублей в 2024 году в связи с проводимым и плановым расширением логистической инфраструктуры и вложениями в ОФЗ на сумму 12,1 млрд руб. Инвестиции приносят ощутимые результаты: по состоянию на 31 декабря 2024 года общая площадь складских помещений увеличилась на 47% г/г и превысила 3,5 млн кв. м. Это значит, что компания сможет принять больше товаров для продажи и потенциально нарастить оборот в регионах.
Негативное влияние на итоговый финансовый результат 2024 года оказал и рост финансовых расходов: до 44,7 млрд рублей против 5,8 млрд рублей в 2023 году в результате роста процентных обязательств, увеличения стоимости заемных средств по части долговых обязательств, ставки по которым привязаны к ключевой ставке Банка России. Напомним, за прошлый год она выросла почти на четверть — с 16% до 21%.
Выросли и операционные расходы до убытков и страховых возмещений, связанных с пожаром: они увеличились на 52%, достигнув 115,7 млрд рублей. Расходы на продажи и маркетинг составили 49,3 млрд рублей (рост — 71%), технологический контент — 39,1 млрд рублей (рост — 46%), общие и административные расходы — 21,3 млрд рублей (рост — 13%), ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам финтеха — 5,9 млрд рублей (рост — 259%).
Прогноз по году
Менеджмент неоднократно заявлял, что приоритетами развития компании выступают рост показателя GMV и экспансия на рынке. С этим связана и масштабная инвестиционная программа по расширению логистической инфраструктуры. Ранее компания ожидала, что GMV, включая услуги, по итогам 2024 года вырастет примерно на 70% (в результате он вырос на 64%). На 2025 год компания ставит гораздо более скромный таргет: менеджмент компании ожидает роста GMV в диапазоне 30−40%, зато ожидает роста скорректированной EBITDA почти вдвое, до 70−90 млрд рублей. По итогам 2024 года данный показатель составил 40,1 млрд рублей.
Главным драйвером Ozon видит рост выручки сегмента финтеха — более чем на 70%. Компания намерена заняться выпуском кредитных карт, а также установить банкоматы Ozon Банка. Предполагается, что операции по Ozon Карте вне платформы компании превысят объем операций на платформе компании.
Еще одна актуальная задача для топ-менеджмента сейчас — редомициляция компании в Россию: с января 2025 года из-за иностранной прописки ценные бумаги Ozon доступны для покупки только квалифицированным инвесторам. Акционеры утвердили решение о переезде в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области за несколько дней до наступления 2025 года. Ожидается, что процедура редомициляции завершится до конца 2025 года, а на торги на Мосбирже будут допущены бумаги уже российской МКПАО «Озон».
Наше мнение
Ozon продемонстрировал улучшение результатов операционной деятельности, и менеджмент компании ожидает продолжение данного курса в 2025 году. Компания продолжает активно инвестировать в расширение логистической инфраструктуры с целью поддержания дальнейшего роста доходов. Однако данную инвестиционную активность компания реализует посредством привлечения дополнительных заемных источников финансирования и роста арендных обязательств, что в текущих условиях высоких процентных ставок оказывает существенное давление на итоговые финансовые результаты компании. Учитывая текущий уровень котировок акций Ozon, мы сохраняем нейтральный взгляд на компанию.
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