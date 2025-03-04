Финтех от Ozon. На чем маркетплейс намерен заработать в 2025 году

Компания Ozon, российский маркетплейс и финтех-платформа, раскрыла финансовые результаты за 2024 год. Показатель GMV (оборот товаров и услуг на платформе) вырос на 64% — до 2,875 трлн рублей — при прогнозе менеджмента 70%, а выручка и валовая прибыль росли большими темпами, чем расходы. Несмотря на то что маркетплейс по-прежнему фиксирует убыток, связанный с активной инвестиционной программой и экспансией на рынке, денежный поток вырос более чем втрое, а скорректированная EBITDA по итогам года выросла в 6,3 раза, достигнув 40,1 млрд рублей. Андрей Стратичук, старший аналитик финансовых рынков сервиса Газпромбанк Инвестиции, рассказывает, что ждать от Ozon в 2025 году и на какие таргеты нацеливается менеджмент.