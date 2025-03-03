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Аксаков: самозапретом на кредиты в первую неделю воспользуются до 3 млн россиян

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Самозапретом на выдачу кредитов через «Госуслуги» в первую неделю действия механизма могут воспользоваться до 3 млн россиян, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Мы знаем масштаб проблемы с кредитными мошенничествами и видим большой интерес граждан к появившейся с 1 марта возможности устанавливать самозапрет на получение потребительских кредитов. Думаю, что до 3 млн человек в течение этой недели воспользуются новой возможностью. В свою очередь, мы как законодатели продолжим работать над новыми мерами защиты», — отметил Аксаков.

По словам депутата, массовое применение гражданами самозапрета на получение кредитов и вступление в силу с 1 сентября закона о периоде охлаждения при выдаче займов позволит вдвое сократить потери от кредитных мошенничеств.

«Важно поддерживать интерес граждан к новым возможностям противостояния мошенникам. Финансово грамотный потребитель является более сложной мишенью для различного рода махинаторов. Федеральным и региональным органам власти, банкам и финансовым компаниям нужно продолжать информирование граждан о возможности самозапрета», — подчеркнул он.

В Минцифры РФ сообщили, что сервисом по самозапрету на кредиты и займы, который заработал на портале госуслуг с 1 марта, воспользовались почти 2 млн человек.