Аксаков: самозапретом на кредиты в первую неделю воспользуются до 3 млн россиян

«Мы знаем масштаб проблемы с кредитными мошенничествами и видим большой интерес граждан к появившейся с 1 марта возможности устанавливать самозапрет на получение потребительских кредитов. Думаю, что до 3 млн человек в течение этой недели воспользуются новой возможностью. В свою очередь, мы как законодатели продолжим работать над новыми мерами защиты», — отметил Аксаков.
По словам депутата, массовое применение гражданами самозапрета на получение кредитов и вступление в силу с 1 сентября закона о периоде охлаждения при выдаче займов позволит вдвое сократить потери от кредитных мошенничеств.
«Важно поддерживать интерес граждан к новым возможностям противостояния мошенникам. Финансово грамотный потребитель является более сложной мишенью для различного рода махинаторов. Федеральным и региональным органам власти, банкам и финансовым компаниям нужно продолжать информирование граждан о возможности самозапрета», — подчеркнул он.
В Минцифры РФ сообщили, что сервисом по самозапрету на кредиты и займы, который заработал на портале госуслуг с 1 марта, воспользовались почти 2 млн человек.