Аксаков: самозапретом на кредиты в первую неделю воспользуются до 3 млн россиян

«Мы знаем масштаб проблемы с кредитными мошенничествами и видим большой интерес граждан к появившейся с 1 марта возможности устанавливать самозапрет на получение потребительских кредитов. Думаю, что до 3 млн человек в течение этой недели воспользуются новой возможностью. В свою очередь, мы как законодатели продолжим работать над новыми мерами защиты», — отметил Аксаков.