Какие главные изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 марта

Они предполагают, что дни отдыха за работу в указанные дни могут быть использованы в течение года либо присоединены к отпуску, который работодатель предоставляет в указанный период. Если же при увольнении дни такого отдыха не были предоставлены работнику, то в день увольнения ему доплатят разницу между повышенной оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Эта разница положена работнику за все дни отдыха за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, не использованные им в период трудовой деятельности у конкретного работодателя.