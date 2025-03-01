Какие главные изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 марта

Новые положения о наставничестве
Со следующего месяца в главе 55 Трудового кодекса появится статья 351.8 «Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда» (Федеральный закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ). В ней будут закреплены понятие и принципы организации наставничества.
Согласно положениям данной нормы, наставничество представляет собой оказание одним сотрудником другому помощи в овладении навыками работы на производстве, на рабочем месте. Такая деятельность будет считаться дополнительной работой, за которую наставнику полагается оплата.
Поручение наставнической функции сотруднику будет возможно только с его письменного согласия. При этом работодатель обязан прописать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержание, сроки и форму выполнения обязанностей наставника. Оплата за такую дополнительную нагрузку может быть как фиксированной, так и в виде процента от зарплаты.
Работник будет вправе досрочно отказаться от наставнической функции, а работодатели смогут по своей инициативе досрочно снимать наставнические обязанности со своих сотрудников. При этом работодатель должен будет уведомить наставника о снятии с него данной функции в письменном виде за три рабочих дня.
Борьба с формированием просроченной задолженности по зарплате
С 1 марта в главе 21 Трудового кодекса появится статья 158.1 «Основные направления противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.08.2024 № 268-ФЗ).
Она содержит меры по борьбе с просрочками по зарплате. В основные направления противодействия входят:
- принятие профилактических мер, направленных на недопущение формирования просроченной задолженности по зарплате, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих ее формированию, мониторинг просроченной задолженности по зарплате;
- привлечение работодателей к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты в порядке, установленном законодательством;
- содействие реализации мероприятий по погашению просроченной задолженности по зарплате;
- проведение разъяснительной работы с участием сторон социального партнерства по вопросам обеспечения трудовых прав работников.
Противодействием будут заниматься в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления с участием государственных внебюджетных фондов, а также профсоюзов (их объединений) и работодателей (их объединений).
С целью координации деятельности в данной сфере в России создадут межведомственные комиссии.
Изменятся правила предоставления отдыха работникам
В главе 21 Трудового кодекса с 1 марта также появятся изменения в части правил предоставления другого дня отдыха за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день (статья 153 ТК РФ в ред. Федерального закона от 30.09.2024 № 339-ФЗ).
Они предполагают, что дни отдыха за работу в указанные дни могут быть использованы в течение года либо присоединены к отпуску, который работодатель предоставляет в указанный период. Если же при увольнении дни такого отдыха не были предоставлены работнику, то в день увольнения ему доплатят разницу между повышенной оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Эта разница положена работнику за все дни отдыха за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, не использованные им в период трудовой деятельности у конкретного работодателя.
И еще одно важное изменение
Со следующего месяца вступят в силу новые требования к аптечке для оказания первой помощи работникам (приказ Минтруда России от 09.08.2024 № 398н).
Документ содержит порядок размещения, хранения и использования таких аптечек. Сейчас действуют только требования к их комплектации.
Также в документе есть положение о том, что количество аптечек и мест для их размещения и хранения работодатель определяет в том числе основываясь на данных среднесписочной численности организации, специфике ее деятельности, результатах оценки профессиональных рисков. При этом он должен будет учитывать мнение первичной профсоюзной организации либо иного представительного органа работников.
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