Назван минимальный размер пенсии для самозанятых

По словам экономиста, вступить в добровольные отношения можно не только при личном посещении подразделений Социального фонда, но и через единый портал Госуслуг. Балынин заключил, что россияне используют режим самозанятости не только как единственный и основной инструмент организации своей деятельности, но и как дополнительный к постоянному месту трудоустройства в виде наемного сотрудника. А за него работодатель уплачивает страховые взносы, благодаря чему формируются страховой стаж и пенсионные права.