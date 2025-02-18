Хорошего понемножку: в чем заключаются риски рассрочки от застройщика

— Обычно в течение обозначенного в договоре времени покупатель делает взносы. К примеру, в течение двух лет он выплачивает по 40−100 тыс. в месяц. Однако через два года необходимо погасить значительную часть долга, например 40%. При этом возникает риск срыва сроков ввода дома в эксплуатацию, в результате которого покупатель не сможет получить ключи от квартиры в первоначально оговоренные сроки, а расходы на возврат рассрочки не пересматриваются, — добавляет Владислав Плитинь, старший финансовый советник ИК Fontvielle.Риск связан и с оформлением ипотечного кредита на погашение оставшейся части задолженности.