С инородным участием: ЦБ выявил новые схемы работы лжефинансистов

Аферисты придумали новые схемы для выманивания денег у граждан. Теперь они прикрываются «лицензиями, полученными от иностранных регуляторов». И даже дают ссылку на якобы сайты контролирующих органов, где опубликованы разрешительные документы. Еще одна новая уловка — привлечение через Telegram-каналы клиентов на доверительное управление криптовалютами с заключением договора. При этом нелегалы предоставляют все возможные «подтверждающие документы», в том числе реальные регистрационные номера индивидуальных предпринимателей, имеющих право заниматься финансовой деятельностью. О новых схемах и о том, как обезопасить себя, «Известиям» эксклюзивно рассказали в Центробанке.
Как нелегалы прикрываются «иностранным участием».
В прошлом году количество нелегальных компаний, проектов, ИП
Как сообщили «Известиям» в Центробанке, нелегальные форекс-дилеры и брокеры начали прикрываться иностранными регуляторами, которые якобы осуществляют надзор за их деятельностью. При этом указываются конкретные действующие органы: например, Управление по финансовому регулированию и надзору Дубая (DFSA), Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и пр. Правдоподобности этой схеме придавало важное событие прошлого года: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила первый ETF (ПИФ) на Bitcoin, что открыло доступ к криптовалюте широкому кругу инвесторов.
Кроме того, многие нелегалы указывают номера якобы выданных их компаниям лицензий, а также размещают активные ссылки на страницу регулятора с этими разрешительными документами. Правда, при переходе человек попадает на дубликаты сайтов иностранных регуляторов — поддельные страницы со сведениями из реестра выданных лицензий.
— У такого клона идентичное визуальное оформление и адрес, похожий на настоящий. Кроме того, при переходе в любой из разделов липового сайта осуществляется переадресация на подлинный официальный портал регулятора, — уточнили в ЦБ.
Справка «Известий».
Чтобы не попасться на удочку нелегалов, в Центробанке рекомендуют зайти на сайт иностранного регулятора самостоятельно, а не по ссылке от мошенников. Тогда можно точно убедиться, есть компания в реестре или нет. Но, как напомнили в ЦБ, при возникновении проблем с зарубежной компанией надо будет обращаться за защитой к тому регулятору, с лицензией которого она работает.
По закону о рынке ценных бумаг на территории РФ имеют право работать и предлагать финансовые услуги российским гражданам только компании, у которых есть лицензия Банка России или они внесены в соответствующие реестры регулятора.
Другая разновидность этой же схемы — когда организаторы интернет-проектов утверждают, что выступают партнерами или посредниками легальных иностранных компаний. В качестве доказательства они дают на своих ресурсах ссылки, которые ведут на карточки легальных компаний на сайтах зарубежных регистраторов юрлиц (аналоги наших ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Но на самом деле никакой связи с реальной компанией нет, это просто мошенничество, подчеркнули в Центробанке.
Справка «Известий».
Обычно компании сами сообщают о партнерских проектах на своих сайтах. Кроме того, следует учитывать, что большинство иностранных компаний из недружественных стран сейчас не работают с российскими гражданами.
Важно также помнить, что взаимодействие с иностранным брокером несет в себе сверхриски блокировки счетов и невозврата средств.
Как аферисты обманывают с доверительным управлением криптой.
На демонстрации легальности и простоте инвестирования основана другая новая схема, которую выявил ЦБ. Лжеброкеры в Telegram-каналах начали предлагать услуги доверительного управления для последующего инвестирования на криптобирже. Потенциальному клиенту обещают, что, вложив деньги на срок от 24 часов до трех-четырех дней, он может получить прибыль от 50 до почти 400%.
И если раньше аналогичные предложения делались от лица авторитетных инвесторов или блогеров, то сейчас человека заманивают атрибутами легальности: заключением договора доверительного управления, а в переписке предоставляются документы администратора — скан паспорта, свидетельство о регистрации ИП.
— Причем в качестве регистрационных данных предоставляются ОГРНИП (регистрационный номер ИП) реально существующих лиц, виды деятельности которых по коду ОКВЭД связаны с деятельностью биржевых посредников и/или денежным посредничеством. Но для перевода денег предоставляются реквизиты дроперской карты, — пояснили в Центробанке.
Затем администратор блокирует клиента и не выходит на связь. Официальные брокеры, важно отметить, никогда не просят перевести деньги на карту физлица. Также профучастники рынка ценных бумаг не имеют право гарантировать доходность.
Справка «Известий».
Необходимо оценить качество и безопасность информации. Должны насторожить анонимность автора контента, невозможность проверить достоверность информации о компании/проекте и организаторе, а также навязчивые положительные отзывы. Поищите дополнительные отзывы на сторонних ресурсах.
Обратите внимание на формулировки в постах: гарантии доходности, нереальные выгоды, обилие модных слов чаще всего прикрывают отсутствие реального бизнеса. А привлечение взносов в крипте или через перевод физическому лицу сразу выдает мошенническую схему.
Частные инвесторы могут доверить управление своими деньгами профессионалам, но все они должны иметь квалификацию и лицензию профучастника рынка ценных бумаг, отметили в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
— Безусловно, они могут рекламировать свои услуги, в том числе в интернете. Но для заключения договоров существует предусмотренный законом порядок: как минимум это простая письменная форма. На бумаге с живыми подписями сторон либо в электронном виде, но при условии, что документ со всеми его существенными условиями можно распечатать на бумаге и соблюдены требования 63-ФЗ «Об электронной подписи», — пояснили в АРФГ.
Заключение договора в Telegram такой формой не является, уточнили там. Поэтому юридически владелец средств совершенно не защищен — ни финансовым, ни даже гражданским законодательством.
Зачем строители финансовых пирамид возвращаются в офлайн.
Схемы с криптовалютами вообще очень популярны, в том числе среди организаторов финансовых пирамид. Причем сейчас они снова начали выходить в офлайн, что вызывает у людей больше доверия. Например, сообщили «Известиям» в Центробанке, одна из компаний, которая на сайте рекламировала себя как иностранная криптовалютная биржа, открыла в разных регионах страны несколько физических офисов.
— Ее представители проводили конференции, устраивали живые тренинги и консультации, где обучали и первым шагам на этом рынке — начиная с открытия кошелька, и «основам создания собственной команды инвесторов» для получения дополнительного реферального дохода. Мошенники уверяли, что скоро будут конкурировать с крупнейшими криптоплощадками, и учили зарабатывать с помощью инновационных торговых ботов, — рассказали в ЦБ.
Через несколько месяцев выплаты прекратились, сайт и социальные сети компании закрылись, а менеджеры перестали выходить на связь.
Справка «Известий».
Важно проверить, ведет ли компания реальную деятельность, есть ли у нее разрешительные документы для работы. Право предлагать финансовые услуги российским гражданам имеют только компании, у которых есть лицензия Банка России или они внесены в соответствующие реестры регулятора.
А если инвестиции в проект принимаются в криптовалюте, то это сразу должно насторожить. Такие операции анонимны, не регулируются законодательно и могут быть направлены на незаконный вывод средств из страны. Вернуть деньги будет крайне сложно, даже обратившись в суд.
Финансовых пирамид и пирамидальных проектов много, говорит куратор проекта «Мошеловка» Алла Храпунова. Причем их структура стала разнообразнее, поэтому многие пострадавшие жалуются, что одни и те же проекты закрываются, но через короткий промежуток времени появляются на других ресурсах при сохранении того же содержания и бренда. Если сайты-однодневки удается быстро блокировать, то сложные проекты существуют долгое время и вовлекают в свои сети всё большее количество жертв.
— Усложнение структуры требует изменения подходов как к их выявлению, так и доказыванию того, что схема соответствует признакам финансовых пирамид, — подчеркнула эксперт.
По ее мнению, поиск решений — зона развития для всех участников процесса, в том числе и самих граждан, которым нужно более тщательно выбирать тех, кому они доверяют свои деньги.