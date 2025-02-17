С инородным участием: ЦБ выявил новые схемы работы лжефинансистов

Чтобы не попасться на удочку нелегалов, в Центробанке рекомендуют зайти на сайт иностранного регулятора самостоятельно, а не по ссылке от мошенников. Тогда можно точно убедиться, есть компания в реестре или нет. Но, как напомнили в ЦБ, при возникновении проблем с зарубежной компанией надо будет обращаться за защитой к тому регулятору, с лицензией которого она работает.