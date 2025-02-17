Каких ошибок следует избегать при дарении жилья

Также не стоит забывать, что дарение недвижимого имущества между членами семьи не подлежит обложению налогом на доходы физлиц у одаряемого лица. Но если даритель и одаряемый не являются близкими родственниками, то у получателя квартиры или дома возникает доход в натуральной форме, с которого он обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог, говорит адвокат.