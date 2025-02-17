Каких ошибок следует избегать при дарении жилья

С 13 января 2025 года вступили в силу изменения в пункт 3 статьи 574 Гражданского кодекса РФ. Теперь договор дарения недвижимого имущества, заключенный между гражданами, подлежит нотариальному удостоверению. Ранее договор дарения заключался в простой письменной форме и подлежал госрегистрации.
Теперь же регистрации подлежит не сам договор дарения, а переход права собственности на недвижимое имущество.
«Госрегистрация осуществляется на основании заявления и приложений: договора дарения, доверенности (если заявитель обращается в регистрирующий орган через представителя), квитанции об уплате госпошлины (по желанию заявителя)», — объясняет адвокат.
Подать заявление вместе с приложениями можно, лично обратившись в Росреестр, через МФЦ, Госуслуги или официальный сайт Росреестра, а также через нотариуса.
Также не стоит забывать, что дарение недвижимого имущества между членами семьи не подлежит обложению налогом на доходы физлиц у одаряемого лица. Но если даритель и одаряемый не являются близкими родственниками, то у получателя квартиры или дома возникает доход в натуральной форме, с которого он обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог, говорит адвокат.
Хотя собственник и имеет право по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом, включая его дарение, в некоторых ситуациях потребуется получить согласие третьих лиц. Например, если недвижимость приобретена в период брака за общие средства супругов, то передача в дар требует согласия второго супруга, даже если недвижимость передается их общим членам семьи, например, общим детям, внукам
Как объясняет Данилов, договор дарения не может заменять собой завещание — так, договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.
По договору дарения не может быть предусмотрено встречное исполнение. Договор дарения — это односторонняя сделка, поэтому при наличии встречного предоставления такой договор не признается дарением.
«В зависимости от того, что передается взамен, договор будет признан договором купли-продажи (если взамен передаются деньги), мены (если взамен предаются движимые и недвижимые вещи), договором цессии (если взамен передается право требования)», — разъяснил адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».