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Пособие по родам для уволенных из-за закрытия предприятия повысят с 1 марта

С первого марта текущего года вырастут пособия по беременности и родам для сотрудниц предприятий, которых уволили в связи с прекращением работы организации. Размер выплат проиндексируют до уровня прожиточного минимума в регионе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Стенякина уточнила, что трудовые права беременных женщин в России защищены законом, поэтому работодатель не имеет права их увольнять.

Из этого правила есть только два исключения: если женщина работала по срочному трудовому договору, например, заменяла другого сотрудника в его отсутствие, и по его окончании срока отказалась от прочих вакансий и в случае ликвидации предприятия.

До принятия нового закона о повышении пособий уволенные сотрудницы могли рассчитывать только на ежемесячные выплаты в размере 920 рублей.

Как сообщила в беседе с РИА Новости депутат, парламентарии в прошлом году приняли закон, направленный на устранение несправедливой ситуации. Теперь женщины, потерявшие работу из-за ликвидации предприятия, смогут получать пособие по беременности и родам, размер которого будет равен региональному прожиточному минимуму.

По словам Стенякиной, указанный закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».