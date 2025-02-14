Пособие по родам для уволенных из-за закрытия предприятия повысят с 1 марта

Стенякина уточнила, что трудовые права беременных женщин в России защищены законом, поэтому работодатель не имеет права их увольнять.
Из этого правила есть только два исключения: если женщина работала по срочному трудовому договору, например, заменяла другого сотрудника в его отсутствие, и по его окончании срока отказалась от прочих вакансий и в случае ликвидации предприятия.
До принятия нового закона о повышении пособий уволенные сотрудницы могли рассчитывать только на ежемесячные выплаты в размере 920 рублей.
Как сообщила в беседе с РИА Новости депутат, парламентарии в прошлом году приняли закон, направленный на устранение несправедливой ситуации. Теперь женщины, потерявшие работу из-за ликвидации предприятия, смогут получать пособие по беременности и родам, размер которого будет равен региональному прожиточному минимуму.
По словам Стенякиной, указанный закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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