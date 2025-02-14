Назван размер минимального пособия по больничному в феврале

Пособие по временной нетрудоспособности — это денежная выплата, предназначенная для компенсации утраченного заработка человеку, который временно не может работать по уважительной причине. Такое пособие назначается в случаях болезни, получения травмы, необходимости ухода за больным членом семьи, беременности и родов, а также при карантине. Для получения пособия необходимо оформить больничный лист, который выдает врач. Размер выплаты зависит от стажа работы и среднего заработка человека. Если его стаж составляет восемь лет или больше, он получает пособие в размере 100% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет, выплата составит 80% от среднего заработка. Если стаж меньше пяти лет, пособие будет выплачено в размере 60%. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет работодателя и государственных фондов.