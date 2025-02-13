Эксперт оценила риски банкротства россиян из-за покупки жилья в рассрочку

Например, если квартира стоит десять миллионов рублей с первоначальным взносом 50%, то на счет поступят сначала пять миллионов рублей от дольщика. Туда же будут приходить последующие платежи. То есть, на эскроу-счете окажутся все 10 миллионов рублей.