Эксперт оценила риски банкротства россиян из-за покупки жилья в рассрочку

Прежде всего она напомнила, что все деньги при заключении Договора участия в долевом строительстве поступают на эскроу-счет.
Например, если квартира стоит десять миллионов рублей с первоначальным взносом 50%, то на счет поступят сначала пять миллионов рублей от дольщика. Туда же будут приходить последующие платежи. То есть, на эскроу-счете окажутся все 10 миллионов рублей.
«Потенциальный риск заключается в том, что рассрочка существенно меньше по сроку, чем ипотечный кредит, и регулярный платеж может быть существенно выше, чем платеж по ипотеке. В такой ситуации риск дефолта дольщика выше, и может наступить быстрее», — отметила Ирина Зырянова.
Она добавила, что деньги с эскроу-счета вернутся покупателю, в результате чего сложная финансовая ситуация у него, скорее всего, разрешится без банкротства.
В такой ситуации больше риск банкротства застройщика, а не дольщика, подчеркнула эксперт.
Еще одной опасностью для девелопера она назвала стоимость денег. Застройщики обычно начинают строительство с проектным финансированием от банка.
«Ставка по кредиту зависит от наполнения эскроу-счета, что может привести к снижению первоначально запланированной рентабельности проекта», — рассказала Ирина Зырянова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».