Юрист рассказал, в каких случаях обяжут вернуть полученный налоговый вычет

«Зачастую даже сами граждане не всегда знают о том, что не могут получать налоговый вычет с этих средств. Они просто обращаются в налоговую инспекцию, та подтверждает им вычет, а потом через какое-то время приходит требование возвратить часть средств», — говорит эксперт.