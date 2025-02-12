Юрист рассказал, в каких случаях обяжут вернуть полученный налоговый вычет

Например, вычет придется вернуть, если в расчет суммы были включены государственные деньги: материнский капитал, субсидии, военные сертификаты
«Зачастую даже сами граждане не всегда знают о том, что не могут получать налоговый вычет с этих средств. Они просто обращаются в налоговую инспекцию, та подтверждает им вычет, а потом через какое-то время приходит требование возвратить часть средств», — говорит эксперт.
Чаще всего, по словам юриста, это актуально для вычетов за покупку жилья. Как правило, проблем не возникает, если семья сначала получает государственные деньги, а потом подает на вычет. В декларации достаточно просто уменьшить сумму на размер субсидии.
Но в ситуации, когда граждане сначала получают вычет, а госденьги приходят потом, может возникнуть путаница. Тогда, как указывает Гусятников, требование от налоговой вернуть часть денег абсолютно оправдано.
Иногда вместе с требованием вернуть часть денег налоговая инспекция выставляет штрафы и пени. Вопрос, насколько это правомерно, решается в суде. Однако, отмечает Петр Гусятников, не все судьи выносят однозначное решение.
В связи с разъяснениями Конституционного суда РФ, если налогоплательщик получил вычет по ошибке налоговой, без умысла, он не должен платить пени и штрафы. Но наличие или отсутствие умысла еще надо доказать, замечает эксперт.
Кроме того, налоговые вычеты обязаны вернуть нерезиденты. Если гражданин РФ проживает на территории России менее 183 дней в году, он автоматически становится нерезидентом, поясняет юрист, подчеркнув, что им не положены налоговые вычета.
«Поэтому, если в текущем календарном году человек получал налоговый вычет, а на 31 декабря получил статус нерезидента, то вычет необходимо вернуть», — предупреждает эксперт.
Наконец, добавил Петр Гусятников, если получили инвестиционный налоговый вычет, внося средства на ИИС, и закрыли счет менее, чем через 3 года с момента открытия.
«В этой ситуации вы обязаны вернуть государству все ранее выплаченные вам средства», — рассказывает юрист.
Датой открытия считается момент заключения договора, а не внесение на счет средств. Деньги могут быть внесены в любой момент, срок в 3 года исчисляется с момента подписания бумаг с брокером, заключает он.
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