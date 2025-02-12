СМИ: как западные санкции влияют на алмазный бизнес России

В 2022 году санкции в отношении «Алросы» ввели США. С 1 января 2024 года Евросоюз и страны G7 запретили прямой импорт российских алмазов на свои рынки, а с 1 марта был введен полный запрет на ввоз камней российского происхождения через третьи страны. Санкции, согласно Forbes, распространяются как на выращенные в лабораторных условиях камни, так и на природные материалы.