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СМИ: как западные санкции влияют на алмазный бизнес России

С начала конфликта на Украине алмазы, являющиеся крупным экспортным направлением для России, подпали под санкции Запада, которые постепенно ужесточались. Но проблему также представляет изменение условий на мировом рынке алмазов.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В 2022 году санкции в отношении «Алросы» ввели США. С 1 января 2024 года Евросоюз и страны G7 запретили прямой импорт российских алмазов на свои рынки, а с 1 марта был введен полный запрет на ввоз камней российского происхождения через третьи страны. Санкции, согласно Forbes, распространяются как на выращенные в лабораторных условиях камни, так и на природные материалы.

В пресс-релизе Евросоюза тогда подчеркивалось, что «Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания в мире — принадлежит российскому государству и обеспечивает более 90% всей российской добычи алмазов. «Она представляет собой важную часть экономического сектора, приносящего значительные доходы правительству России», — заявили в Евросоюзе. По оценкам Reuters, доля «Алросы» на мирового рынке составляет 30%.

В 2021 году основными покупателями продукции «Алросы» были Бельгия, Индия и ОАЭ. По итогам 2023 года, крупнейшим покупателем российских алмазов стала Индия, судя по таможенным данным, доступным через Trade Data Monitor. Также значительные объемы направлялись в Бельгию, Гонконг и Армению.

В январе 2024 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев отмахнулся от последствий западных санкций, заявив, что не ожидает, что государство будет покупать алмазы, добытые «Алросой». Но в марте Гохран России закупил первую партию алмазов.

«Конкретные объемы не будут объявлены из-за санкционных ограничений, введенных в отношении “Алроса”. Закупки будут осуществляться на регулярной основе», — пояснили в Минфине, добавив, что планируют продавать купленные Гохраном алмазы в зависимости от рыночных условий.

По итогам 2023 года «Алроса» сообщила, что добыча на ее рудниках в Якутии сократилась на 2,8% до 34,6 млн каратов, а в 2024 году — на 4,6% до 33 млн каратов.

Это вынудило российское правительство в прошлом году продолжить программу закупок алмазов. Ради поддержки отрасли из бюджета страны, по данным Forbes, было выделено 1,55 млрд долларов на покупку непроданных драгоценных камней.

Ситуацию для «Алросы» усугубляет то, что за последние пять лет цены на выращенные в лабораторных условиях драгоценные камни упали почти на 75%, тогда как натуральные алмазы подешевели на 8%.

Причина падения цен — изменение конъюнктуры алмазного рынка: переизбыток природных и более дешевых искусственных камней и снижение потребительского спроса.

Крах мировой алмазной отрасли начался с того, что качество выращенных в лаборатории драгоценных камней заметно улучшилось, и покупатели и даже некоторые эксперты уже не могут отличить их от природных камней.

Проблема в том, что сложившиеся на алмазном рынке условия могут просуществовать гораздо дольше, чем ожидают эксперты.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.