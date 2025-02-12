СМИ: как западные санкции влияют на алмазный бизнес России

В 2022 году санкции в отношении «Алросы» ввели США. С 1 января 2024 года Евросоюз и страны G7 запретили прямой импорт российских алмазов на свои рынки, а с 1 марта был введен полный запрет на ввоз камней российского происхождения через третьи страны. Санкции, согласно Forbes, распространяются как на выращенные в лабораторных условиях камни, так и на природные материалы.
В пресс-релизе Евросоюза тогда подчеркивалось, что «Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания в мире — принадлежит российскому государству и обеспечивает более 90% всей российской добычи алмазов. «Она представляет собой важную часть экономического сектора, приносящего значительные доходы правительству России», — заявили в Евросоюзе. По оценкам Reuters, доля «Алросы» на мирового рынке составляет 30%.
В 2021 году основными покупателями продукции «Алросы» были Бельгия, Индия и ОАЭ. По итогам 2023 года, крупнейшим покупателем российских алмазов стала Индия, судя по таможенным данным, доступным через Trade Data Monitor. Также значительные объемы направлялись в Бельгию, Гонконг и Армению.
В январе 2024 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев отмахнулся от последствий западных санкций, заявив, что не ожидает, что государство будет покупать алмазы, добытые «Алросой». Но в марте Гохран России закупил первую партию алмазов.
«Конкретные объемы не будут объявлены из-за санкционных ограничений, введенных в отношении “Алроса”. Закупки будут осуществляться на регулярной основе», — пояснили в Минфине, добавив, что планируют продавать купленные Гохраном алмазы в зависимости от рыночных условий.
Это вынудило российское правительство в прошлом году продолжить программу закупок алмазов. Ради поддержки отрасли из бюджета страны, по данным Forbes, было выделено 1,55 млрд долларов на покупку непроданных драгоценных камней.
Ситуацию для «Алросы» усугубляет то, что за последние пять лет цены на выращенные в лабораторных условиях драгоценные камни упали почти на 75%, тогда как натуральные алмазы подешевели на 8%.
Крах мировой алмазной отрасли начался с того, что качество выращенных в лаборатории драгоценных камней заметно улучшилось, и покупатели и даже некоторые эксперты уже не могут отличить их от природных камней.
Проблема в том, что сложившиеся на алмазном рынке условия могут просуществовать гораздо дольше, чем ожидают эксперты.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.