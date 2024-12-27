Алмазы оказались на грани. Ситуация в отрасли потребовала антикризисных мер

В 2024 году о первой сделке стало известно в марте. А в ноябре, по данным отраслевого агентства Rapaport, были куплены алмазы на $100 млн. Редко используемая мера поддержки вновь стала актуальной в связи с ужесточением ограничений на поставки российских алмазов в РФ и кризисом в отрасли, сложившегося под давлением избыточных запасов в Индии. АЛРОСА придется прибегнуть и к другим антикризисным мерам, включая приостановку производства на наименее рентабельных участках и сокращение расходов на персонал.