Эксперты: цены на алмазы в 2025 году перейдут к росту

Так, руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов рассказал, что с 2020 года до 2022 года включительно на фоне высокого роста цен огранщики купили на 40−50 млн карат больше потребностей. «В 2023 году, даже несмотря на хороший спрос на ювелирную продукцию, добывающие компании сокращали и цены, и продажи как раз, чтобы помочь огранщикам справиться с непомерным уровнем запасов. К концу 2023 года вроде бы ситуация выправилась и цены вновь начали расти. Но в конце 2023 года G7 объявили планы ограничений против русских алмазов. Было заявлено о полной отмене русских камней с марта 2024 года», — отметил он. По словам аналитика, огранщики, стараясь успеть закупиться камнями к этому дедлайну в январе и феврале 2024 года, закупились алмазами, что частично свело на нет дестокинг 2023 года. «В реальности запрет на российские алмазы не подействовал. Огранщики снова оказались с большим запасом на руках, что привело к болезненному дестокингу и опять снижению цен», — добавил Красноженов.