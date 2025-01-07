Эксперты: цены на алмазы в 2025 году перейдут к росту

Так, руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов рассказал, что с 2020 года до 2022 года включительно на фоне высокого роста цен огранщики купили на 40−50 млн карат больше потребностей. «В 2023 году, даже несмотря на хороший спрос на ювелирную продукцию, добывающие компании сокращали и цены, и продажи как раз, чтобы помочь огранщикам справиться с непомерным уровнем запасов. К концу 2023 года вроде бы ситуация выправилась и цены вновь начали расти. Но в конце 2023 года G7 объявили планы ограничений против русских алмазов. Было заявлено о полной отмене русских камней с марта 2024 года», — отметил он. По словам аналитика, огранщики, стараясь успеть закупиться камнями к этому дедлайну в январе и феврале 2024 года, закупились алмазами, что частично свело на нет дестокинг 2023 года. «В реальности запрет на российские алмазы не подействовал. Огранщики снова оказались с большим запасом на руках, что привело к болезненному дестокингу и опять снижению цен», — добавил Красноженов.
«Мы полагаем, что уровень избыточных запасов в Индии к февралю 2025 года должен существенно сократиться, если конечно добывающие компании не начнут ценовую войну», — отметил он. Красноженов также указал, что запасы алмазов в секторе огранки не бесконечны, а камней лишних не будет для продаж, скорее всего, уже через год. «По мере развития данного процесса может начаться положительный тренд в ценах на алмазы в 2025 году», — полагает эксперт.
Начальник дирекции департамента по аналитике в металлургической отрасли аналитического центра ТЭК Евгений Шубин также отметил, что санкции на российские алмазы могли бы реально заработать, если бы изменился весь мировой алмазный рынок, включая дружественные страны, а в них доля российского экспорта очень велика. «Влияние на цены от этого будет временное, ведь санкции приведут лишь к перераспределению потоков. А в долгосрочной перспективе цена, конечно, вырастет. Поскольку останется ключевой драйвер — рост сегмента luxury-товаров, в том числе ювелирных украшений с бриллиантами», — считает он. По словам Шубина, в мире идет процесс повышения уровня благосостояния. По экспертным оценкам, количество людей с чистым капиталом более $1 млн к 2028 году увеличится на 15%, до 64 млн, при этом наибольший рост будет сформирован за счет развивающихся и дружественных стран.
Ранее начальник управления корпоративных финансов алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Тахиев сообщал, что сокращение запасов алмазов у огранщиков в Индии и корректировка производственных программ мировых алмазодобывающих компаний повлияют на рост спроса на алмазы, что приведет к росту цен на драгоценные камни.