Нефть и газ. Прогноз EIA и грузы Сургутнефтегаза

Фундаментальным триггером выступали данные API о существенном недельном приросте запасов нефти в США. Негатива добавил краткосрочный прогноз EIA.
Поддержку оказывают новости о проблемах в поставках российской нефти.
Сегодня рынок будет анализировать ежемесячный отчет ОПЕК, завтра аналогичный отчет представит МЭА. Организации обычно расходятся в своем взгляде на будущий мировой спрос.
Новостной фон.
∙ Согласно API, за неделю, закончившуюся 7 февраля, запасы нефти в США выросли на 9 млн баррелей. На прошлой неделе был зафиксирован прирост в 5 млн баррелей. Это самый большой недельный прирост с марта прошлого года. Сегодня официальные данные по запасам в стране представит EIA.
∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. В I квартале цена Brent, как ожидается, останется вблизи текущих значений. Причина — политика ОПЕК+ по сокращению поставок. Далее рост добычи вместе со слабым мировым спросом приведут к снижению. Средняя цена Brent в 2025 г. составит $74, в 2026 г. — $66. Прогноз прироста мировой добычи на 2025 г. — +1,9 млн б/с., на 2026 г. — 1,6 млн б/с. Рост будет происходить за счет стран, не входящих в ОПЕК+. Прогноз не учитывает новые пошлины США против Канады, Мексики и Китая.
∙ По мнению EIA, январские санкции США против российской нефти не скажутся существенно на указанном выше прогнозе. «Хотя последние санкции немного сократят добычу в России по сравнению с тем, что мы прогнозировали в прошлом месяце, в основном они приведут к сдвигам в мировых торговых потоках нефти», — говорится в отчете EIA. Источником неопределенности, по словам EIA, могут служить будущие пошлины и дополнительные санкции.
∙ Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в Китай в марте сократятся по сравнению с предыдущим месяцем после того, как страна повысила отпускные цены, сообщили торговые источники Reuters.
∙ Танкер с грузом Сургутнефтегаза (компания недавно попала в SDN-list США) простаивает у берегов Индии. Вероятно, страна отказывается принимать нефть от компаний, попавших под санкции США. Сам танкер не попал под ограничения США.
∙ Нефть с российских проектов на Сахалине не выгружается после того, как перевозящие ее танкеры попали под санкции США. Около 6,3 млн баррелей хранятся на простаивающих судах.
∙ Российская нефть ВСТО предлагается китайским НПЗ по более низким ценам в связи с ростом логистических и административных проблем, связанных с доставкой.
∙ Американские НПЗ жалуются на водянистую мексиканскую нефть и переориентируются на грузы из Колумбии и Канады.
∙ Индийская Bharat Petroleum Corp планирует подписать контракт с бразильской Petrobras на импорт нефти в объеме 6 миллионов баррелей в 2025—2026 гг..
∙ Некоторые НПЗ США недавно купили тяжелую нефть марки Molo из Тринидада и Тобаго по цене, превышающей Brent.
∙ Indian Oil и Bharat Petroleum подпишут многолетние соглашения о поставках СПГ.
Фьючерсы на природный газ вчера доросли до 200-периодной скользящей средней 4-часового графика (район $3,5) и перешли к коррекции. Пробой $3,453 чреват усилением коррекционной волны. И, наоборот, отскок от данного уровня может быть предвестником возобновлением роста.
Согласно прогнозу EIA, средняя спотовая цена Henry Hub составит $3,8/MMBtu в 2025 г. и $4,2/MMBtu в 2026 г. Предыдущий прогноз — $3,1 и $4 соответственно. Генерация электроэнергии в 2025 г. вырастет на 2%, в 2026 г. — на 1%. Доля природного газа в электрогенерации США снизится с 43% в 2024 г. до 39% в 2026 г. Причина — рост цен на газ и развитие возобновляемых источников энергии.
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