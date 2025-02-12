Нефть и газ. Прогноз EIA и грузы Сургутнефтегаза

∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. В I квартале цена Brent, как ожидается, останется вблизи текущих значений. Причина — политика ОПЕК+ по сокращению поставок. Далее рост добычи вместе со слабым мировым спросом приведут к снижению. Средняя цена Brent в 2025 г. составит $74, в 2026 г. — $66. Прогноз прироста мировой добычи на 2025 г. — +1,9 млн б/с., на 2026 г. — 1,6 млн б/с. Рост будет происходить за счет стран, не входящих в ОПЕК+. Прогноз не учитывает новые пошлины США против Канады, Мексики и Китая.