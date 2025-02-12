Bloomberg: к чему приведет потолок цен на газ в ЕС

За последние 12 месяцев цены на газ в ЕС выросли более чем в два раза, а в начале этой недели взлетели до двухлетнего максимума: более холодная зима в сочетании со снижением объемов поставок из России привела к истощению запасов самыми быстрыми темпами за последние годы.