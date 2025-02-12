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Bloomberg: к чему приведет потолок цен на газ в ЕС

Крупнейшие европейские производители энергоресурсов и трейдеры предостерегли Европейскую комиссию от введения предельных цен на газ в качестве антикризисного инструмента, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, хотя большинство государств-членов Евросоюза выступают против введения ценового потолка, Еврокомиссия обсуждает такой план, он будет представлен 26 февраля. Официальные лица ЕС отметили это как потенциальную меру, которая может быть использована в случае кризиса, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала снижение цен на энергоносители и повышение конкурентоспособности промышленности политическим приоритетом для Еврокомиссии.

Впервые идея ограничения цен была выдвинута бывшим президентом Европейского центрального банка Марио Драги.

В прошлогоднем отчете Драги предложил ограничить возможности для спекуляций и рекомендовал регулирующим органам ЕС применять лимиты на финансовое положение и «динамические потолки», если спотовые цены или цены на деривативы в регионе будут заметно отличаться от мировых цен.

За последние 12 месяцев цены на газ в ЕС выросли более чем в два раза, а в начале этой недели взлетели до двухлетнего максимума: более холодная зима в сочетании со снижением объемов поставок из России привела к истощению запасов самыми быстрыми темпами за последние годы.

Перспектива увеличения спроса для пополнения запасов в теплое время года означает, что весенний и летний газ торгуется с непривычно высокой премией.

Фьючерсы на бенчмарки в этом году выросли на 16% до 56,70 евро за мегаватт-час.

Несмотря на это, 11 европейских ассоциаций, включая газо- и нефтедобытчиков, трейдеров энергоресурсами, клиринговые палаты и энергетические биржи, в письме, адресованном фон дер Ляйен, высказались против такого шага.

Мы считаем, что эта мера… может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок по всему континенту. Ограничение цен не снизит мировые рыночные цены на энергоносители, но может создать повышательное ценовое давление и увеличить волатильность цен в Европе.

представители 11 европейских ассоциаций

К хору критиков присоединилась Eurelectric, региональная ассоциация энергетической промышленности, которая призвала Еврокомиссию «избегать непродуманных краткосрочных мер», которые были предложены в докладе Драги.

Из всех идей, которые применяются для обеспечения более доступной энергии, идея ценовых потолков, вероятно, является наихудшей. Ее невозможно реализовать, она неэффективна и подрывает доверие инвесторов.

Кристиан Руби
генеральный секретарь Eurelectric

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.