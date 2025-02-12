Bloomberg: к чему приведет потолок цен на газ в ЕС

Согласно статье, хотя большинство государств-членов Евросоюза выступают против введения ценового потолка, Еврокомиссия обсуждает такой план, он будет представлен 26 февраля. Официальные лица ЕС отметили это как потенциальную меру, которая может быть использована в случае кризиса, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала снижение цен на энергоносители и повышение конкурентоспособности промышленности политическим приоритетом для Еврокомиссии.
В прошлогоднем отчете Драги предложил ограничить возможности для спекуляций и рекомендовал регулирующим органам ЕС применять лимиты на финансовое положение и «динамические потолки», если спотовые цены или цены на деривативы в регионе будут заметно отличаться от мировых цен.
За последние 12 месяцев цены на газ в ЕС выросли более чем в два раза, а в начале этой недели взлетели до двухлетнего максимума: более холодная зима в сочетании со снижением объемов поставок из России привела к истощению запасов самыми быстрыми темпами за последние годы.
Фьючерсы на бенчмарки в этом году выросли на 16% до 56,70 евро за мегаватт-час.
Несмотря на это, 11 европейских ассоциаций, включая газо- и нефтедобытчиков, трейдеров энергоресурсами, клиринговые палаты и энергетические биржи, в письме, адресованном фон дер Ляйен, высказались против такого шага.
Мы считаем, что эта мера… может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок по всему континенту. Ограничение цен не снизит мировые рыночные цены на энергоносители, но может создать повышательное ценовое давление и увеличить волатильность цен в Европе.
К хору критиков присоединилась Eurelectric, региональная ассоциация энергетической промышленности, которая призвала Еврокомиссию «избегать непродуманных краткосрочных мер», которые были предложены в докладе Драги.
Из всех идей, которые применяются для обеспечения более доступной энергии, идея ценовых потолков, вероятно, является наихудшей. Ее невозможно реализовать, она неэффективна и подрывает доверие инвесторов.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.