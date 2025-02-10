Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021—2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.