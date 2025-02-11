Минфин поменяет правила закрытия счетов в программе долгосрочных сбережений

«Открытие счетов ПДС — относительно новая операция не только для участников программы, но и для менеджеров банков или негосударственных пенсионных фондов, которые оформляют людям такие счета. Когда человек открывает себе только один счет ПДС и дальше делает взносы только на него, то все процессы проходят штатно. Но за прошедший год с запуска новой программы появились случаи, когда людям оформляли сразу несколько счетов. Затем “лишние” счета закрывали, но система засчитывала им досрочный выход из программы и в результате они теряли право на софинансирование взносов от государства — а это главная “изюминка” программы долгосрочных сбережений», — рассказал «Российской газете» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.