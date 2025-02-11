Минфин поменяет правила закрытия счетов в программе долгосрочных сбережений

«Открытие счетов ПДС — относительно новая операция не только для участников программы, но и для менеджеров банков или негосударственных пенсионных фондов, которые оформляют людям такие счета. Когда человек открывает себе только один счет ПДС и дальше делает взносы только на него, то все процессы проходят штатно. Но за прошедший год с запуска новой программы появились случаи, когда людям оформляли сразу несколько счетов. Затем “лишние” счета закрывали, но система засчитывала им досрочный выход из программы и в результате они теряли право на софинансирование взносов от государства — а это главная “изюминка” программы долгосрочных сбережений», — рассказал «Российской газете» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Незнание всех нюансов работы с новым сберегательным инструментом сыграло против людей. Однако в Минфине решили, что закрытие пустых счетов ПДС, которыми человек на деле не пользовался, не должно быть основанием для лишения всех стимулов от участия в программе.
«Программа долгосрочных сбережений не предусматривает ограничения на количество заключенных договоров. Вместе с тем, для получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан количество заключенных договоров по программе ПДС не должно превышать трех. В настоящее время прорабатываются изменения в законодательство, направленные на сохранение права на софинансирование по программе долгосрочных сбережений в случае расторжения договора, по которому софинансирование не осуществлялось», — объяснили «Российской газете» в пресс-службе Минфина.
Открытие сразу несколько счетов одним человеком может потребоваться в ситуации, когда он хочет обеспечить накоплениями своих детей или родителей. Открыть счет ПДС в пользу ребенка можно с момента его рождения, а в пользу любого другого лица — независимо от его возраста. При этом выплаты будут производиться на общих основаниях — через 15 лет действия договора или по достижении участником возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, разъяснили в Минфине. Сам несовершеннолетний сможет распоряжаться этим счетом с 15-летнего возраста уже без согласия взрослых.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России с января 2024 г. Счета ПДС открываются на срок от 15 лет и при соблюдении ряда условий умножают вложения за этот срок почти в четыре раза. Для этого человеку с ежемесячным доходом не более 80 тысяч рублей достаточно вносить на счет ПДС по 3 тыс. руб. каждый месяц. За весь срок сумма взносов составит 540 тыс. руб., а остальные деньги на счету появятся за счет софинансирования этих взносов государством и дохода от инвестирования профессиональными управляющими.
Государство софинансирует взносы россиян в течение первых 10 лет действия договора. Софинансирование зависит от среднемесячного дохода человека. При доходе до 80 тыс. руб. включительно можно получить 36 тыс. руб. в год, для этого достаточно внести такую же сумму (например, класть по 3 тыс. руб. в месяц) на свой счет ПДС. При ежемесячном доходе от 80 тыс. руб. и 1 коп. до 150 тыс. руб. государство выплатит на счет ПДС 36 тыс. руб. при сумме взносов от 72 тыс. руб. Для людей с более высоким доходом для получения того же софинансирования потребуются ежегодные взносы от 144 тыс. руб.
Кроме того, в течение всего срока договора человек будет вправе каждый год обращаться за получением налогового вычета на сумму взносов, уплаченных в программу долгосрочных сбережений, до 400 тыс. руб. в год. Этот стимул призван привлечь в программу состоятельных россиян.
Государство гарантирует сохранность взносов на счетах ПДС и дохода от их инвестирования на общую сумму до 2,8 млн руб. Максимальный размер гарантий дополнительно увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений, сумму софинансирования и дохода от их инвестирования.