ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

Часть застройщиков заявили, что видят тенденцию формирования «пузыря рассрочки» на рынке жилья, отмечает издание.
На рынке недвижимости сформировалась замена классическому кредитованию: растет число продаж жилья в рассрочку. Центробанк обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики, сообщил изданию представитель регулятора.
Собеседник перечислил три основных риска рассрочки на покупку недвижимости:
- Скрытый рост долговой нагрузки покупателей. «Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов», — отмечают в ЦБ.
- Непрозрачность правил продажи объекта.
- Ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков «из-за более низкой наполняемости» счетов эскроу.
«При расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование, мы это обсуждаем с заинтересованными ведомствами», — сообщил источник в ЦБ.
Он отметил, что цель регулятора — учет долговой нагрузки на человека и ограничение связанных с этим рисков. Также необходимо выработать понятную и прозрачную систему использования рассрочки для покупателя, в том числе — отсутствие скрытых переплат и комиссий.
Если в период бума ипотечного рынка застройщики обсуждали риски «ипотечного пузыря», то сейчас есть все основания говорить о формировании «пузыря рассрочек», считает директор по ипотечным продажам группы компаний «А101» Рустам Азизов.
«Сегодня рассрочка выдается без обременения, на весь период строительства и даже на более длительный срок. Часто рассрочка предоставляется без процентов на весь период либо под минимальный процент», — рассказал РБК президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев.
Опрошенные РБК участники рынка подчеркивают, что контролируют долю рассрочек в продажах и структуру сделок — например, требуют от клиентов минимальный первоначальный взнос. Однако сами девелоперы признают, что есть участники рынка, которые предлагают клиентам «агрессивные» схемы. Кроме того, застройщики начали удлинять сроки рассрочки: если раньше они составляли в среднем до двух лет, то некоторые компании теперь предлагают растянуть платежи на пять-семь лет, отмечает Азизов из «А101».
Большая доля рассрочек в портфеле опасна и для девелоперов: в случае отказа клиентов платить дальше застройщик может потерять часть сделок. «Таким образом, денежных средств на эскроу к моменту завершения строительства не будет хватать для погашения кредита по проектному финансированию», — поясняет директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.
При этом из ответов застройщиков на запрос РБКследует, что игроки работают и над снижением рисков дефолтов клиентов, и над рисками для своего портфеля.