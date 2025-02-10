ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

Опрошенные РБК участники рынка подчеркивают, что контролируют долю рассрочек в продажах и структуру сделок — например, требуют от клиентов минимальный первоначальный взнос. Однако сами девелоперы признают, что есть участники рынка, которые предлагают клиентам «агрессивные» схемы. Кроме того, застройщики начали удлинять сроки рассрочки: если раньше они составляли в среднем до двух лет, то некоторые компании теперь предлагают растянуть платежи на пять-семь лет, отмечает Азизов из «А101».