Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

Тенденция покупки квартиры в рассрочку несет риски как для покупателей, так и для продавцов, заявили в ЦБ и отметили, что начинают готовить регулирование таких покупок жилья, пишет РБК.

Источник: РИА "Новости"

Часть застройщиков заявили, что видят тенденцию формирования «пузыря рассрочки» на рынке жилья, отмечает издание.

На рынке недвижимости сформировалась замена классическому кредитованию: растет число продаж жилья в рассрочку. Центробанк обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики, сообщил изданию представитель регулятора.

Собеседник перечислил три основных риска рассрочки на покупку недвижимости:

  • Скрытый рост долговой нагрузки покупателей. «Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов», — отмечают в ЦБ.
  • Непрозрачность правил продажи объекта.
  • Ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков «из-за более низкой наполняемости» счетов эскроу.

«При расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование, мы это обсуждаем с заинтересованными ведомствами», — сообщил источник в ЦБ.

Он отметил, что цель регулятора — учет долговой нагрузки на человека и ограничение связанных с этим рисков. Также необходимо выработать понятную и прозрачную систему использования рассрочки для покупателя, в том числе — отсутствие скрытых переплат и комиссий.

Если в период бума ипотечного рынка застройщики обсуждали риски «ипотечного пузыря», то сейчас есть все основания говорить о формировании «пузыря рассрочек», считает директор по ипотечным продажам группы компаний «А101» Рустам Азизов.

«Сегодня рассрочка выдается без обременения, на весь период строительства и даже на более длительный срок. Часто рассрочка предоставляется без процентов на весь период либо под минимальный процент», — рассказал РБК президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев.

Опрошенные РБК участники рынка подчеркивают, что контролируют долю рассрочек в продажах и структуру сделок — например, требуют от клиентов минимальный первоначальный взнос. Однако сами девелоперы признают, что есть участники рынка, которые предлагают клиентам «агрессивные» схемы. Кроме того, застройщики начали удлинять сроки рассрочки: если раньше они составляли в среднем до двух лет, то некоторые компании теперь предлагают растянуть платежи на пять-семь лет, отмечает Азизов из «А101».

Большая доля рассрочек в портфеле опасна и для девелоперов: в случае отказа клиентов платить дальше застройщик может потерять часть сделок. «Таким образом, денежных средств на эскроу к моменту завершения строительства не будет хватать для погашения кредита по проектному финансированию», — поясняет директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

При этом из ответов застройщиков на запрос РБКследует, что игроки работают и над снижением рисков дефолтов клиентов, и над рисками для своего портфеля.