На рынке усилился позитив

Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков за декабрь-январь, в котором сообщается об увеличении продаж валюты экспортерами. Чистые продажи валюты за декабрь и январь экспортерами выросли до 23,1 млрд долларов суммарно за два месяца. Экспортеры продавали более 60% валютной выручки. Возможно, высокие кредитные ставки ограничили аппетит экспортеров к финансированию оборотного капитала за счет кредитования в рублях и заставили их продавать больше валюты. В сложившейся ситуации экспортеры заменяют спекулятивных инвесторов в операциях carry trade. Хотя классические западные инвесторы, использующие возможности для carry trade, исчезли с нашего рынка, экспортеры, обладающие не меньшими финансовыми возможностями, заняли их место. Возможно, они отслеживают уровни валютных курсов и уровни кредитных ставок для принятия решений о репатриации выручки.