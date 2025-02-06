Юрист оценил вероятность кражи маткапитала мошенниками

«Средства маткапитала нельзя украсть, так как деньги не хранятся фактически на каком-либо банковском счете, а поступают в бюджет Социального фонда России по его заявке из федерального бюджета. Даже владелец маткапитала не может просто прийти и вывести эти деньги, так как Фонд перечисляет их по назначению напрямую, обязательно используя безналичный формат», — уточнил юрист.