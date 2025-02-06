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Юрист оценил вероятность кражи маткапитала мошенниками

Мошенники не имеют практической возможности похитить материнский капитал из-за особенностей механизма его начисления, сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Средства маткапитала нельзя украсть, так как деньги не хранятся фактически на каком-либо банковском счете, а поступают в бюджет Социального фонда России по его заявке из федерального бюджета. Даже владелец маткапитала не может просто прийти и вывести эти деньги, так как Фонд перечисляет их по назначению напрямую, обязательно используя безналичный формат», — уточнил юрист.

Адамс пояснил, что при покупке семьей квартиры средства из Фонда автоматически переводятся на счет продавца или банка, если жилье приобретается в ипотеку. Он подчеркнул, что мошенники не могут получить доступ к этим деньгам, поскольку они остаются в бюджете до момента перевода.

Попытки обналичивания средств незаконными методами зачастую связаны с сговором с владельцем сертификата на материнский капитал. Однако такие действия влекут за собой серьезные последствия: до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей, отметил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».