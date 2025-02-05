Эксперт Храпунова предупредила о новой схеме мошенничества при удаленной работе

Далее тем, кто заинтересовался вакансией, злоумышленник предлагает написать отклик в Telegram. «В дальнейшей переписке псевдоработодатель направляет уточнения по работе, фото и видеоинструкции, все выглядит заманчиво и удобно для соискателя. Возникает один единственный нюанс — перед расфасовкой мыла требуется оплатить т. н. залог за товар, который гарантирует, что соискатель работы не откажется от посылки. Сумма залога (или страховочного взноса, аванса при получении посылки) составляет 2−3 тыс. рублей, ее обещают вернуть при получении посылки на почте. Деньги надо переводить не на счет юридического лица, а через СБП по номеру телефону, который куратор присылает в Telegram. Аргументируя причину перевода т. н. предоплаты через СБП, мошенники рассказывают о якобы курьерской службе, которая отвозит товар со склада на почту», — рассказала эксперт.