Эксперт Храпунова предупредила о новой схеме мошенничества при удаленной работе

«Недавно появилась новая легенда, которой мошенники привлекают своих жертв. Размещается объявление о поиске сотрудников для упаковки сувенирного мыла с зарплатой 70 тыс. рублей. Работодатель сообщает, что в обязанности соискателя будет входить получение продукции по почте, упаковка и отправка товара обратно на склад. Предлагается возможность официального трудоустройства. Отдельно обращается внимание, что вся логистика осуществляется через почту, а также дается обещание долгосрочной занятости с гарантированной стабильностью», — рассказала Храпунова.
Далее тем, кто заинтересовался вакансией, злоумышленник предлагает написать отклик в Telegram. «В дальнейшей переписке псевдоработодатель направляет уточнения по работе, фото и видеоинструкции, все выглядит заманчиво и удобно для соискателя. Возникает один единственный нюанс — перед расфасовкой мыла требуется оплатить т. н. залог за товар, который гарантирует, что соискатель работы не откажется от посылки. Сумма залога (или страховочного взноса, аванса при получении посылки) составляет 2−3 тыс. рублей, ее обещают вернуть при получении посылки на почте. Деньги надо переводить не на счет юридического лица, а через СБП по номеру телефону, который куратор присылает в Telegram. Аргументируя причину перевода т. н. предоплаты через СБП, мошенники рассказывают о якобы курьерской службе, которая отвозит товар со склада на почту», — рассказала эксперт.
По ее словам, после перевода средств поступает уведомление о том, что заявка создана и курьер заказан. «Но затем мошенники начинают писать жертве, что произошла ошибка и менеджер перепутал сумму — она должна быть в двойном размере, с учетом стоимости обратной доставки партии. При этом вновь дают обещания вернуть всю сумму страхового взноса в случае получения соискателем посылки на почте. Как только жертва отказывается доплачивать и переводить дополнительные деньги, переписка прекращается, аккаунт удаляется», — сообщила Храпунова. По ее словам, успех «этой легенды обеспечивается комфортным для соискателя стилем написания объявления, фразами с обещанием стабильности и гарантий».
«Никогда никакой компании не может быть выгодно отправлять товар на упаковку, а затем получать его обратно в сувенирной красивой упаковке. Расходы на логистику, потенциальные повреждения при перевозке перекроют любой доход столь явно немаржинального “бизнеса”, — отметила эксперт. При этом, объяснила она, объемы перевозок будут существенны, особенно если учесть необходимость отправки сувениров в подарочной упаковке.
«Дальнейшая легенда про перевод страхового взноса какому-то курьеру из курьерской службы выглядит нелогично — раз работу предлагает компания, то расходы курьеров и логистики всегда ложатся на соответствующее юридическое лицо», — пояснила собеседница агентства.
Правила при поиске удаленной работы
Эксперт рекомендует изначально проверить данные о компании, которая предлагает трудоустройство. «У компании должен быть сайт, особенно при продажах, данные в ЕГРЮЛ», — отметила Храпунова.
Затем следует изучить отзывы в интернете как о самой компании, так и о предлагаемом способе заработка.
«Высокий уровень зарплаты при несложной работе должен вызвать сомнения и подозрения, как бы не хотелось каждому мечтать о легком, незатруднительном заработке», — отметила Храпунова.
И последнее, по ее словам, главное правило — «при трудоустройстве деньги должны платить вам». «Если работодатель просит вас под каким-то ни было предлогом перечислить любую сумму третьему лицу (обучение, аванс, страховка, выкуп товара, предоплата