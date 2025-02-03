В ГД рассказали о факторах, которые могут снизить размер выплачиваемой пенсии

Сократить размер пенсии может также наличие долгов, сообщил Гаврилов. «Задолженности по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам могут привести к автоматическим удержаниям из пенсии. Например, если остались неоплаченные налоги, то ФНС может инициировать взыскание через судебных приставов, которые будут удерживать часть пенсии до полного погашения задолженности. Штрафы за административные правонарушения, такие, как нарушение ПДД, неоплаченные коммунальные платежи, а также долги по исполнительным листам, также могут стать основанием для списания части пенсионных выплат. В случае просроченных кредитов банк или кредитная организация может обратиться в суд, после чего пенсионные выплаты могут быть частично направлены на погашение долга», — разъяснил депутат.