Какие законы вступают в силу в России с 1 февраля 2025 года

С 1 февраля 2025 года по 1 января 2031 года акцизные поступления от автомобильного и прямогонного бензина, дизельного топлива, а также моторных масел для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории России, будут распределяться следующим образом: 31,5 процента направят в федеральный бюджет, а 68,5 процента — в региональные бюджеты. Такой порядок установлен положениями федерального закона от 29 октября 2024 года № 367-ФЗ, которые вступают в силу с 1 февраля.