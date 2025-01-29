Какие законы вступают в силу в России с 1 февраля 2025 года

Проиндексируют пенсии и соцвыплаты
В феврале пенсионеры получат выплаты с учетом дополнительной индексации, которая составит 9,5%. Аналогично будут проиндексированы более 40 видов социальной поддержки.
Социальный фонд уточняет, что февральские пенсионные выплаты будут выплачены уже с учетом этой индексации. Кроме того, вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам перечислят доплаты за январь, также рассчитанные с учетом нового показателя индексации. Для получения этих денег не требуется подавать никаких заявлений, все начисления производятся автоматически.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, индексация коснется таких выплат, как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, выплаты ветеранам, страховые выплаты и ряд других мер поддержки.
Перерассчитают доплаты к пенсиям для отдельных категорий получателей
Работникам летных экипажей гражданской авиации и угольной промышленности в соответствии с федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ будет произведен перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям, связанный с особыми и вредными условиями труда.
Согласно установленным нормам, корректировка таких выплат проводится раз в квартал — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер надбавки индивидуален для каждого получателя, так как зависит от их среднего заработка и трудового стажа, соответствующего условиям для получения доплаты.
Увеличат материнский капитал
Максимальный размер материнского капитала с 1 февраля приблизится к отметке в один миллион рублей. На второго ребенка, если ранее не был получен сертификат на первого, сумма материнского капитала составит 912,2 тысячи рублей. Это на 9,5% больше прежнего размера, прирост составляет примерно 80 тысяч рублей.
На первого ребенка размер капитала вырастет на 60 тысяч рублей, достигнув 690 266 рублей. Если семья, уже оформившая сертификат на первого ребенка, родит второго, она дополнительно получит почти 222 тысячи рублей. Для семей, которые ранее не пользовались поддержкой, максимальная сумма выплат при рождении второго ребенка автоматически составит 912 тысяч рублей.
Как подчеркнул Антон Котяков, материнский капитал индексируется не только для новых семей, но и для тех родителей, кто получил сертификаты ранее. Даже остатки средств на счете Социального фонда будут увеличены на 9,5%.
Повысят акцизы на топливо
С 1 февраля 2025 года по 1 января 2031 года акцизные поступления от автомобильного и прямогонного бензина, дизельного топлива, а также моторных масел для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории России, будут распределяться следующим образом: 31,5 процента направят в федеральный бюджет, а 68,5 процента — в региональные бюджеты. Такой порядок установлен положениями федерального закона от 29 октября 2024 года № 367-ФЗ, которые вступают в силу с 1 февраля.
Введут новый этап обязательной маркировки отдельных видов растительных масел
С 1 февраля 2025 года начинается новый этап обязательной маркировки определенных видов растительных масел, упакованных в некоторые виды потребительской тары. Это продолжение процесса, стартовавшего 1 октября 2024 года, когда маркировке начали подлежать масла в полимерной и стеклянной упаковке. Государство вводит эти меры, чтобы бороться с незаконным оборотом товаров, обеспечивая их легальность и прозрачность на рынке.
Нотариусов обяжут проверять наследников через базу ЗАГС
С 5 февраля вступают в силу изменения в законодательстве, которые налагают на нотариусов обязанность проверять документы о родстве наследников через Единую государственную базу ЗАГС. Это позволит выявлять поддельные сведения, которыми мнимые родственники пытаются подтвердить свое право на наследство.
Часто под видом настоящей родни выступают «племянники», «сестры» или «супруги», не имеющие реальных родственных связей с покойным. Новые поправки значительно упростят процесс проверки документов и помогут удостовериться, что наследство передается именно законным родственникам.
Клиентов нотариусов лишат возможности обналичивать средства
Также с 5 февраля вступает в силу закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ, закрывающий лазейки для легализации доходов путем использования медиативных соглашений, удостоверяемых нотариусами.
Ранее недобросовестные лица создавали фиктивные долги и оформляли медиативные соглашения, которые затем нотариально заверялись. Соглашение имело силу исполнительного листа, позволяя кредитору получать сумму через банк. Деньги обналичивались и перераспределялись в теневом секторе финансов.
Теперь при удостоверении медиативных соглашений и совершении исполнительных надписей, связанных с невыполнением условий договоров займа, нотариусы обязаны будут получать подтверждающий документ от банков о перечислении заемщиком денежных средств. Подлинность таких документов будет проверяться через систему межведомственного электронного взаимодействия, исключая возможность финансовых махинаций.
Креативным индустриям присвоят новый статус и дадут поддержку
Федеральный закон от 08.08.2024 № 330-ФЗ, вступающий в силу 5 февраля, признает креативные индустрии отдельным сектором экономики. Частные лица и компании, работающие в этой сфере, смогут рассчитывать на всестороннюю поддержку — финансовую, имущественную и информационную.
К креативным индустриям относят виды экономической деятельности, связанные с созданием и реализацией уникального креативного продукта, обладающего экономической ценностью и оригинальностью. В эту категорию входят IT-разработка, киноиндустрия, архитектура, дизайн, создание видеоигр и игрушек, народные ремесла и исполнительское искусство. Координировать развитие этого сектора будет Министерство экономического развития РФ.
Начнут блокировать продажу просроченных соков и безалкогольных напитков
С 5 февраля 2025 года в российских магазинах начнет действовать автоматическая система блокировки продаж просроченной и нелегальной соковой продукции, а также безалкогольных напитков. При сканировании товара кассовое программное обеспечение будет направлять запрос в систему «Честный знак». Если система определит, что продукт просрочен или ввезён незаконно, его продажа станет невозможной, так как будет считаться нарушением закона.
Введут зерновые экспортные квоты
С 15 февраля по 30 июня 2025 года в России вступит в силу тарифная квота на экспорт зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза. Для пшеницы и меслина будет установлена квота объёмом 10,6 млн тонн. В то же время экспорт ячменя, ржи и кукурузы будет полностью ограничен, поскольку для этих культур установлена нулевая квота.
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