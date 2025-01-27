«Президент с бензопилой» добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

Согласно подсчетам агентства, госдолг южноамериканской страны в прошлом году снизился почти вдвое — со 156 до 77 процентов ВВП. При этом сам объем аргентинской экономики сократился в 2024-м на 3,5 процента, а месячная инфляция замедлилась в ноябре до 2,4 процента и прогнозируется в 2025 году на уровне 40 процентов.