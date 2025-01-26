Чем государство богатеет: бюджет России получил рекордные доходы

— Во-первых, в проект российского федерального бюджета на 2024 год был заложен курс валют в районе 80−85 рублей за доллар СШ. Среднегодовой курс RUB сложился на уровне 92,6, а под конец года рубль тяготел к отметке 100 за доллар. Ослабление национальной валюты положительно отразилось на доходах и расходах экспортеров: первые получают всё еще преимущественно в иностранной валюте, вторые же несут в российской.