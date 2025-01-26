Чем государство богатеет: бюджет России получил рекордные доходы

По доходам и расходы
По предварительной оценке Минфина, объем доходов федерального бюджета в 2024 году составил 36,7 трлн рублей — на 26% выше объема поступления доходов за 2023 год.
Объем расходов федерального бюджета за 2024 год составил 40 1, трлн рублей, превысив показатели предыдущего года на 24,2% год к году. В соответствии с переходными положениями «бюджетного правила», в 2024 году расходы исполнены, исходя из размера первичного структурного дефицита в пределах 3,1 трлн рублей, уточняет ведомство.
По данным российского экономического ведомства, общая выручка бюджета в декабре достигла более 4 трлн рублей ($40 млрд), увеличившись на 28% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
Как отмечает Bloomberg, это самый высокий уровень, зафиксированный в данных министерства с января 2011 года, достичь которого не помешали санкции США, направленные на срыв внешнеторговых платежей и ограничение доходов от экспорта.
Азия и теневой флот
Действительно, санкции, вопреки ожиданиям Запада, оказывают ограниченное влияние на российский сырьевой экспорт. И этому есть объяснение. Во-первых, значительную его часть развернули на Восток.
— Россия увеличила поставки нефти и газа в Китай и Индию — основным покупателям российских энергоресурсов. Вырос и экспорт газа в Европу на 18−20%, достигнув суммарного объема около 5−53 млрд куб. м. Поставки трубопроводного газа возросли на 14%, до 32,1 млрд куб. м, в то время как экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 17%, составив 33 млн т, — отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.
Во-вторых, российские экспортеры продолжают пользоваться услугами так называемого теневого флота, и продажи сырьевых товаров продолжаются через многочисленных посредников. В январе 2025-го администрация Байдена перед уходом ввела новые санкции: под ограничения попали 183 танкера.
Однако, по прогнозам, сокращение морского экспорта нефти будет незначительным — всего на 10% от объемов 2023 года, поэтому санкции для российской экономики не являются ограничительными, подчеркивает аналитик.
Факторы сложились
Так, по данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 11,1 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% год к году. Это второй максимальный годовой результат в российской истории, уступающий лишь 2022 году (тогда было 11,6 трлн рублей).
Генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев выделяет три ключевые причины очередного рекорда.
— Во-первых, в проект российского федерального бюджета на 2024 год был заложен курс валют в районе 80−85 рублей за доллар СШ. Среднегодовой курс RUB сложился на уровне 92,6, а под конец года рубль тяготел к отметке 100 за доллар. Ослабление национальной валюты положительно отразилось на доходах и расходах экспортеров: первые получают всё еще преимущественно в иностранной валюте, вторые же несут в российской.
На позитивную динамику нефтегазовых доходов за прошлый год повлияла и ценовая ситуация, сложившаяся на рынке энергоресурсов. Ближневосточный конфликт, атаки беспилотников на российскую энергоструктуру, поддержание добровольного сокращения поставок странами ОПЕК+ — всё это поддерживало цены на нефть. В итоге российские экспортные сорта в среднем продавались в 2024 году по цене $70 за баррель (вместо ранее прогнозировавшихся $65).
Наконец, мощное ускорение российскому сырьевому экспорту под конец года придало усиление экономической активности в Китае в последнем квартале 2024-го — на ключевом рынке сбыта для российских энергоэкспортеров.
НДС, инфляция и баланс бюджета
При этом на нефтегазовые доходы приходится лишь около 30% совокупных бюджетных поступлений. В последние годы правительство активно проводит политику по снижению их доли, отдавая предпочтение ненефтегазовым доходам.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2024-го, по данным Минфина, составили 25,5 трлн рублей и увеличились на 26% год к году. Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2024 года значимо превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете на 2025−2027 годы), в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги).
— Здесь основным источником поступлений, безусловно, является НДС (налог на добавленную стоимость). Благодаря ему государственная казна получила 13,5 трлн рублей за 2024 год при общих доходах в размере 36,7 трлн рублей, что на 16% выше, чем годом ранее, — замечает Александр Зайцев.
Такой результат — следствие высокой инфляции, не самого позитивного явления для экономики страны в целом. По данным Росстата, по итогам прошлого года инфляция превысила отметку в 9,5%.
— Инфляция стала самым значимым внутренним фактором, повлиявшим на рост доходов бюджета, и обеспечила более трети денежных поступлений в казну. С ростом цен растут и налоговые поступления, в первую очередь НДС, — указывает Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк».
Значительный рост ненефтегазовых доходов обусловлен и тем, что Минфин искал всевозможные способы пополнения казны за счет прочих поступлений. Так, были повышены различные налоги, акцизы, таможенные пошлины, госпошлины, утилизационный сбор.
— Росту сборов по внутреннему НДС способствовало увеличение номинального ВВП, стоимостного объема импорта и курса доллара, а также корректировка налогообложения УСН. Также свой вклад в рост прочих доходов, не связанных с нефтегазом, внесли поступления от дивидендов госкомпаний и разовые крупные поступления от использования и распоряжения конфискованным имуществом, а также поступления добровольных взносов, уплачиваемых с продажи российских бизнесов иностранцами российским резидентам, — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Наконец, рост доходов российского бюджета аналитики во многом связывают с усилиями Минфина по минимизации бюджетного дефицита. По итогам года дефицит бюджета составил 3,485 трлн. рублей (1,7% от ВВП), что на 0,2 трлн рублей выше планируемого показателя. В результате рост доходов и расходов оказался плюс-минус сбалансированным.