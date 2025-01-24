Фондовый рынок ждет активность инвесторов

Несмотря на трудности с экспортом, добыча газа в РФ выросла в 2024 году на 7,4% до 708 млрд куб. Ранее Газпром сообщал, что в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м. до 416 млрд куб. м. Добыча НОВАТЭКа, по информации на сайте компании, в прошлом году составила 84,08 млрд куб. м. Роснефть сообщила о добыче 67 млрд куб. м. за три квартала, что предполагает годовую добычу на уровне около 89 млрд. куб. м. Если бы не летняя авария на Роспане, Роснефть могла бы обогнать НОВАТЭК по добыче газа в 2024 году. ЛУКОЙЛ, по сообщению компании, добыл 17,9 млрд куб. м. Оставшиеся 101 млрд куб. м. приходятся на добычу других производителей газа. Для сравнения, по информации энергетического агентства, в США добыча газа составила в 2024 году 1,067 трлн куб. м., превысив объемы добычи в России на 359 млрд куб. м.