Россиянам объяснили, как действовать при трудностях с погашением кредита

В случае отсутствия средств для погашения долга заемщик рискует столкнуться с банкротством, а при неблагоприятных обстоятельствах — с дефолтом по кредиту и последующим взысканием задолженности через судебные процедуры, отметил специалист. Он подчеркнул, что банки нередко готовы предложить клиентам помощь, но для этого важно своевременно уведомить их о возникших финансовых затруднениях.