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Россиянам объяснили, как действовать при трудностях с погашением кредита

Из-за высокой ключевой ставки банки ужесточают условия, что заметно снижает уровень привлекательности кредитов. Все меньше россиян согласны оформлять потребительские кредиты, а многие из тех, кто успел взять займ до изменений рынка, сталкиваются при его погашении с трудностями. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал экономист, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперт отметил, что лучше своевременно обратиться с проблемой в банк, не доводя до просрочек. Просрочка по оплате процентов по любому розничному кредиту может привести, как минимум, к ухудшению кредитной истории и снижению личного кредитного рейтинга, что в будущем затруднит получение новых займов.

В случае отсутствия средств для погашения долга заемщик рискует столкнуться с банкротством, а при неблагоприятных обстоятельствах — с дефолтом по кредиту и последующим взысканием задолженности через судебные процедуры, отметил специалист. Он подчеркнул, что банки нередко готовы предложить клиентам помощь, но для этого важно своевременно уведомить их о возникших финансовых затруднениях.

«Лучше не доводить дело до подобных последствий и, при возникновении любых трудностей с обслуживанием кредита, обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами», — уточнил Волков.

Объем потребительских кредитов, выданных россиянам, значительно снизился с конца 2024 года. Такое замедление роста кредитования стало результатом жесткой политики Центробанка в сфере денежно-кредитного регулирования. В связи с этим текущая ситуация, вероятно, сохранится и в этом году. Банки продолжат предоставлять кредиты лишь тем заемщикам, которые обладают высокой кредитной репутацией, благополучной историей и уровнем долговой нагрузки в пределах допустимых норм, отметил экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».