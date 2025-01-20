Россиянам рассказали, как увеличить пенсию в два шага

«Однозначно увеличение будущей пенсии — это комплексная задача, требующая как личных усилий, так и поддержки государства. Первый и главный шаг — это официальная работа с “белой зарплатой”. Второй шаг — использовать все предусмотренные законом варианты, например, добровольные отчисления в негосударственные пенсионные фонды, вложение материнского капитала в пенсионные накопления, оформление ухода за пожилым человеком или с инвалидностью», — уточнил депутат.
По его словам, если человек начнет ежемесячно откладывать по 500 рублей на негосударственный пенсионный счет и ежегодно увеличивать свои вложения на 5%, то через 10−20 лет его пенсия может оказаться выше на 10−15% по сравнению с теми, кто рассчитывает исключительно на государственные выплаты.
Депутат отметил, что уход за гражданином старше 80 лет или за человеком с инвалидностью дает возможность получить дополнительные пенсионные баллы. Так, за каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, что, исходя из расчетов на 2025 год, эквивалентно прибавке к пенсии в размере 256,96 рубля. Кроме того, женщина может использовать материнский капитал для увеличения своей пенсии или получать дополнительный доход за счёт накоплений на пенсионном счёте, если эта сумма остаётся там в течение пяти лет и более, добавил Никитин.
В декабре 2024 года средний размер страховой пенсии россиян составлял 20 тысяч рублей, а с января 2025 года он увеличился до 21 460 рублей благодаря индексации на 7,3%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».