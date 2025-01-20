Россиянам рассказали, как увеличить пенсию в два шага

Депутат отметил, что уход за гражданином старше 80 лет или за человеком с инвалидностью дает возможность получить дополнительные пенсионные баллы. Так, за каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, что, исходя из расчетов на 2025 год, эквивалентно прибавке к пенсии в размере 256,96 рубля. Кроме того, женщина может использовать материнский капитал для увеличения своей пенсии или получать дополнительный доход за счёт накоплений на пенсионном счёте, если эта сумма остаётся там в течение пяти лет и более, добавил Никитин.