Перечислено, кто из россиян самостоятельно заплатит повышенные налоги

«[Гражданам], доходы которых превышают 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей за год), не нужно переживать по поводу предоставления каких-либо новых документов и деклараций. Исчисление налога и его удержание из зарплаты будет производиться работодателем, как и ранее», — отметил эксперт.
Специалист пояснил, что для тех сотрудников, которые имеют несколько работодателей, налоговая служба по итогам года самостоятельно рассчитает сумму налога к уплате. Оплату данного расчета придется произвести одновременно с имущественными налогами в 2026 году.
По его словам, лишь 3% налогоплательщиков НДФЛ в стране окажутся в категории, где действуют повышенные ставки. Балынин подчеркнул важность полного и своевременного внесения налоговых платежей, напомнив, что это прямая конституционная обязанность граждан. За неисполнение данной обязанности могут последовать пени, штрафы, а в отдельных ситуациях даже уголовная ответственность.
С 1 января 2025 года в России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая будет распределена на пять уровней:
- 13% — на часть годового дохода, не превышающую 2,4 млн рублей (до 200 тысяч рублей в месяц);
- 15% — на доходы от 2,4 млн до 5 млн рублей в год (от 200 тысяч до 416,7 тысяч рублей в месяц);
- 18% — на доходы от 5 млн до 20 млн рублей в год (от 416,7 тысяч до 1,67 млн рублей в месяц);
- 20% — на доходы от 20 млн до 50 млн рублей в год (от 1,67 млн до 4,17 млн рублей в месяц);
- 22% — на доходы свыше 50 млн рублей в год (более 4,17 млн рублей в месяц).
При этом повышенные ставки применимы исключительно к той части дохода, которая превышает установленные пороговые значения. Например, если ваш годовой доход составляет 3 млн рублей (250 тысяч рублей в месяц), расчет НДФЛ будет следующим: на первые 2,4 млн рублей будет начислен налог в размере 13%, а на оставшиеся 600 тысяч рублей налоговая ставка составит 15%. Таким образом, сумма налога составит 312 тысяч рублей (13% от 2,4 млн) плюс 90 тысяч рублей (15% от 600 тысяч), в итоге — 402 тысячи рублей.
Для сравнения, при прежней фиксированной ставке 13% размер налога составлял бы 390 тысяч рублей. Соответственно, с введением прогрессивной шкалы налог увеличится на 12 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».