Перечислено, кто из россиян самостоятельно заплатит повышенные налоги

При этом повышенные ставки применимы исключительно к той части дохода, которая превышает установленные пороговые значения. Например, если ваш годовой доход составляет 3 млн рублей (250 тысяч рублей в месяц), расчет НДФЛ будет следующим: на первые 2,4 млн рублей будет начислен налог в размере 13%, а на оставшиеся 600 тысяч рублей налоговая ставка составит 15%. Таким образом, сумма налога составит 312 тысяч рублей (13% от 2,4 млн) плюс 90 тысяч рублей (15% от 600 тысяч), в итоге — 402 тысячи рублей.