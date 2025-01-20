CNN призывает готовиться к приходу «триллионеров»

Согласно ежегодному Докладу о неравенстве, который Oxfam опубликовала в воскресенье, первым триллионером станет Маск, но вскоре к нему присоединятся основатель Amazon Джефф Безос, основатель Oracle Ларри Эллисон, гендиректор Meta (запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг и гендиректор LVMH Бернар Арно с семьей.
Отчет Oxfam приурочен к началу ежегодного Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который посещают одни из самых состоятельных людей мира, говорится в статье CNN.
Прошлый год оказался очень прибыльным для сверхбогатых людей и их семей, чему отчасти способствовал стремительный взлет фондового рынка США. Чистая стоимость их активов росла так быстро, что Oxfam пересмотрела свою прошлогоднюю оценку, согласно которой в следующем десятилетии будет «коронован» только один триллионер.
Только в США, где проживают 816 миллиардеров, чистая стоимость их активов подскочила на 1,4 трлн долларов. Более того, если бы любой из 10 самых богатых людей мира потерял 99% своего состояния, он все равно бы остался миллиардером, выяснили в Oxfam.
В отчете Oxfam также отмечается, что более трети богатства миллиардеры получили в наследство.
Кроме того, все 17 миллиардеров в возрасте до 30 лет получили свои состояния по наследству. Этому способствует тот факт, что две трети стран не облагают налогом наследство прямым потомкам, отметили в Oxfam.
В докладе Oxfam также говорится, что богатые оказывают все больше влияния на политику. По словам Oxfam, в качестве примера можно привести администрацию Дональда Трампа, в которой состоянием как минимум в 1 млрд долларов владеют не менее 10 человек. Это одна из самых состоятельных администраций в истории США.
Маск и его огромное влияние на политику символизируют неконтролируемую власть миллиардеров, которая стала определять нашу экономическую и политическую систему.
В своем прощальном обращении из Овального кабинета на прошлой неделе президент Джо Байден предупредил о концентрации власти в руках «очень немногих сверхбогатых людей». «Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу каждого на успех», — сказал он.
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