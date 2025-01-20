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CNN призывает готовиться к приходу «триллионеров»

Ожидается, что в течение следующего десятилетия пять человек накопит не менее 1 трлн долларов каждый. А гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, который сейчас является самым богатым человеком в мире с состоянием более 430 млрд долларов, должен преодолеть эту отметку менее чем за пять лет, сообщает CNN.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно ежегодному Докладу о неравенстве, который Oxfam опубликовала в воскресенье, первым триллионером станет Маск, но вскоре к нему присоединятся основатель Amazon Джефф Безос, основатель Oracle Ларри Эллисон, гендиректор Meta (запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг и гендиректор LVMH Бернар Арно с семьей.

Отчет Oxfam приурочен к началу ежегодного Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который посещают одни из самых состоятельных людей мира, говорится в статье CNN.

Прошлый год оказался очень прибыльным для сверхбогатых людей и их семей, чему отчасти способствовал стремительный взлет фондового рынка США. Чистая стоимость их активов росла так быстро, что Oxfam пересмотрела свою прошлогоднюю оценку, согласно которой в следующем десятилетии будет «коронован» только один триллионер.

В 2024 году число миллиардеров увеличилось более чем на 200 человек, достигнув 2770 человек. Их состояние возросло на 2,1 трлн долларов (в три раза быстрее, чем годом ранее!) и составило в общей сложности 15 трлн долларов.

Только в США, где проживают 816 миллиардеров, чистая стоимость их активов подскочила на 1,4 трлн долларов. Более того, если бы любой из 10 самых богатых людей мира потерял 99% своего состояния, он все равно бы остался миллиардером, выяснили в Oxfam.

В отчете Oxfam также отмечается, что более трети богатства миллиардеры получили в наследство.

2023 год стал первым годом, когда больше миллиардеров получили свое богатство благодаря наследству, а не предпринимательской деятельности.

Кроме того, все 17 миллиардеров в возрасте до 30 лет получили свои состояния по наследству. Этому способствует тот факт, что две трети стран не облагают налогом наследство прямым потомкам, отметили в Oxfam.

В докладе Oxfam также говорится, что богатые оказывают все больше влияния на политику. По словам Oxfam, в качестве примера можно привести администрацию Дональда Трампа, в которой состоянием как минимум в 1 млрд долларов владеют не менее 10 человек. Это одна из самых состоятельных администраций в истории США.

Маск и его огромное влияние на политику символизируют неконтролируемую власть миллиардеров, которая стала определять нашу экономическую и политическую систему.

Ребекка Ридделл
старший руководитель Oxfam America

В своем прощальном обращении из Овального кабинета на прошлой неделе президент Джо Байден предупредил о концентрации власти в руках «очень немногих сверхбогатых людей». «Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу каждого на успех», — сказал он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».