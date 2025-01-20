CNN призывает готовиться к приходу «триллионеров»

Ожидается, что в течение следующего десятилетия пять человек накопит не менее 1 трлн долларов каждый. А гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, который сейчас является самым богатым человеком в мире с состоянием более 430 млрд долларов, должен преодолеть эту отметку менее чем за пять лет, сообщает CNN.