Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CAN: Байден в прощальной речи предупредил об «опасной олигархии»

Президент США Джо Байден в прощальной речи 15 января призвал американцев «стоять на страже» против «олигархии», формирующейся при Дональде Трампе.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В прощальном обращении к нации, которое длилось меньше 19 минут, 82-летний Байден подвел итого своего единственного президентского срока. В частности, он предупредил о сверхбогатом «технологическом промышленном комплексе», который может получить бесконтрольную власть над американским народом, говорится в статье ChannelAsiaNews.

Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии. Это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей.

Джо Байден
46-й президент США

Байден также обрушился с критикой на операторов социальных сетей, учитывая, что владелец Х и самый богатый человек в мире Илон Маск собирается играть ключевую роль в будущей администрации Трампа, а глава Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг обхаживает нового президента.

Американцы погребены под лавиной дезинформации, что позволяет злоупотреблять властью.

Джо Байден
46-й президент США

Однако, судя по опросам CNN, Байден покидает свой пост с рейтингом одобрения в 36%. Это самый низкий показатель за весь срок его президентства. Тем не менее он обходит Трампа, который покинул Белый дом в 2021 с рейтингом одобрения в 34%.

Самый низкий рейтинг одобрения под конец президентства был у Ричарда Никсона (24%), а самый высокий — у Билла Клинтона (66%) и Барака Обамы (59%).

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail