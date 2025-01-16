CAN: Байден в прощальной речи предупредил об «опасной олигархии»

В прощальном обращении к нации, которое длилось меньше 19 минут, 82-летний Байден подвел итого своего единственного президентского срока. В частности, он предупредил о сверхбогатом «технологическом промышленном комплексе», который может получить бесконтрольную власть над американским народом, говорится в статье ChannelAsiaNews.
Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии. Это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей.
Байден также обрушился с критикой на операторов социальных сетей, учитывая, что владелец Х и самый богатый человек в мире Илон Маск собирается играть ключевую роль в будущей администрации Трампа, а глава Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг обхаживает нового президента.
Американцы погребены под лавиной дезинформации, что позволяет злоупотреблять властью.
Однако, судя по опросам CNN, Байден покидает свой пост с рейтингом одобрения в 36%. Это самый низкий показатель за весь срок его президентства. Тем не менее он обходит Трампа, который покинул Белый дом в 2021 с рейтингом одобрения в 34%.
Самый низкий рейтинг одобрения под конец президентства был у Ричарда Никсона (24%), а самый высокий — у Билла Клинтона (66%) и Барака Обамы (59%).
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail