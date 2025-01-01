Состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 году

В лидерах — Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуан, возглавляющие Tesla и SpaceX, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Nvidia соответственно. Следом идут сооснователь компании и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, глава Dell Майкл Делл и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.