Состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 году

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в 2024 году превысило $100 трлн, сообщил Bloomberg.
В лидерах — Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуан, возглавляющие Tesla и SpaceX, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Nvidia соответственно. Следом идут сооснователь компании и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, глава Dell Майкл Делл и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.
«Восемь технологических титанов в одиночку заработали более $600 млрд в этом году, что составляет 43% от прироста в $1,5 трлн среди 500 самых богатых людей, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg», — говорится в материале.
Десятка богатейших людей по версии Bloomberg по состоянию на 1 января выглядит так:
Илон Маск — $432 млрд.
Джефф Безос — $239 млрд.
Марк Цукерберг — $270 млрд.
Ларри Эллисон — $192 млрд.
основатель и президент группы компаний LVMH Бернар Арно — $176 млрд.
Ларри Пейдж — $168 млрд.
один из основателей Microsoft Билл Гейтс — $159 млрд.
Сергей Брин — $158 млрд.
бывший глава Microsoft Стив Балмер — $147 млрд.
председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $142 млрд.