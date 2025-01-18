Льготные метры. Какие ипотечные программы с низкими процентами остаются доступны россиянам

Возможность приобрести жилье с помощью льготной ипотеки в этом году есть у россиян, которые проживают в определенных местностях и регионах страны, работают в льготируемых отраслях и имеют детей в возрасте до шести лет. Далее поговорим подробно о каждом действующем сейчас виде льготной ипотеки в России.
Дальневосточная ипотека
Программа «Дальневосточная ипотека» работает с 2019 года. Предполагалось, что она будет рассчитана на шесть лет, но ее продлили до 31 декабря 2030 года. Оператором программы является институт жилищного развития «Дом.РФ», компенсирующий банкам недополученную прибыль.
Действие программы распространяется на все субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО), в число которых входят Республика Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская области и Чукотский автономный округ. При этом подать заявку на участие может человек, который проживает в любом регионе страны. После получения права собственности на жилье ему необходимо зарегистрироваться на территории субъекта ДФО в течение 271 дня.
Условия программы предусматривают выдачу кредита на приобретение квартиры в новостройке или нового дома в городе либо на вторичном рынке в сельской местности. Средства также можно направить на строительство дома или покупку земельного участка (под ИЖС, личное подсобное хозяйство) на территории ДФО.
Максимальная ставка кредита по программе равна двум процентам годовых. Возможность воспользоваться более низкой ставкой зависит от предоставляемых банками условий и скидок.
Максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей, но с 2023 года ее увеличили до девяти миллионов рублей для случая покупки квартиры общей площадью от 60 квадратных метров.
Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости приобретаемого жилья. При этом есть возможность использовать средства маткапитала.
Максимальный срок, на который можно оформить дальневосточную ипотеку, составляет 242 месяца, то есть более 20 лет.
Участниками программы могут стать:
- молодые семьи — супруги, являющиеся гражданами РФ, возраст которых не старше 35 лет;
- одинокие родители моложе 35 лет, дети которых еще не достигли возраста 19 лет;
- участники госпрограммы «Дальневосточный гектар» и региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;
- сотрудники медицинских и образовательных учреждений, проработавшие по данным специальностям в ДФО не менее пяти лет;
- проживающие в ДФО и являющиеся гражданами РФ вынужденные переселенцы с территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины;
- сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые находятся в ДФО или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ.
Арктическая ипотека
Госпрограмма «Арктическая ипотека» появилась в 2023 году как расширение «Дальневосточной ипотеки» на территорию Арктической зоны РФ. Она действует до 31 декабря 2030 года.
Целью программы является поддержка демографии арктических районов, привлечение новых специалистов и помощь в развитии строительной отрасли на севере России. Она охватывает Мурманскую область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, республик Карелия, Коми и Саха (Якутия).
В рамках программы россияне, которые проживают на территории Арктической зоны и за ее пределами, могут приобрести квартиру в новостройке в городе. В сельской местности можно купить вторичное жилье. На полученные средства также можно построить дом с помощью подрядчика или своими силами.
Минимальная ставка по кредиту в рамках программы составляет два процента годовых. Она может быть выше, например, три процента, если отсутствует комплексное страхование.
Максимальная сумма кредита равна шести миллионам рублей. При этом для жилья площадью от 60 квадратных метров она составляет девять миллионов рублей, если его покупают на первичном или вторичном рынке и оно находится на территории моногорода (монопрофильного муниципального образования).
Минимальный первоначальный взнос начинается от 20% стоимости приобретаемого жилья. Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2030 года.
Максимальный срок на который можно взять кредит составляет 20 лет.
Программа действует в отношении:
- молодых семей — супругов, являющихся гражданами РФ, возраст которых не превышает 35 лет;
- одиноких родителей моложе 35 лет, дети которых еще не достигли возраста 19 лет;
- участников госпрограммы «Дальневосточный гектар» и региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;
- сотрудников медицинских и образовательных учреждений;
- проживающих в ДФО, Арктической зоне РФ и являющихся гражданами РФ вынужденных переселенцев с территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины;
- сотрудников предприятий ОПК, которые находятся на территории действия программы;
- участников СВО и членов их семей.
Сельская ипотека
Программа «Сельская ипотека» действует с 2020 года. Сначала она была ограничена до 31 декабря 2022 года, но в 2022 году стала бессрочной.
Целью программы является повышение привлекательности жилья в небольших населенных пунктах, что должно способствовать снижению оттока населения из деревень и сел.
Действие программы распространяется на всю территорию РФ, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В программе задействованы сельские поселения, рабочие поселки, поселки городского типа и даже небольшие города. Число жителей в указанных населенных пунктах должно быть не более 30 тысяч человек.
Участником программы может стать любой гражданин РФ. Она не содержит требований к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу.
Полученные в рамках программы средства можно потратить на приобретение:
- готового или строящегося дома у девелопера;
- дома с земельным участком на вторичном рынке (возраст дома — до трех лет при покупке у юрлица или ИП, до пяти лет — у физлица);
- дома блокированной застройки, в том числе с земельным участком;
- квартиры в готовом или строящемся многоквартирном доме не выше пяти этажей у девелопера на территории опорного населенного пункта.
Также возможно направление средств на постройку дома по договору подряда или собственными силами с использованием готовых домокомплектов от российских производителей.
Максимальная сумма кредита для всех участвующих в программе регионов составляет шесть миллионов рублей.
Размер минимального первоначального взноса — 20% от стоимости приобретаемого жилья.
Максимальная ставка по кредиту — три процента, а на приграничных территориях — 0,1%.
Оформить сельскую ипотеку можно на срок до 25 лет.
Ипотека для сотрудников IT-компаний
IT-ипотека работает с 2022 года. С 1 августа прошлого года ее действие продлили до конца 2030 года. Программа разработана специально для поддержки работающих в сфере информационных технологий востребованных специалистов. Она должна позволить мотивировать их остаться в России и сохранить тем самым кадровый потенциал отечественной IT-отрасли.
В рамках программы можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство жилья во всех субъектах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Принять участие в программе вправе сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. При этом зарплата таких лиц, проживающих в Подмосковье и Ленобласти, а также в городах-миллионниках должна составлять минимум 150 тысяч рублей в месяц до налогообложения НДФЛ. В остальных городах и регионах — от 90 тысяч рублей в месяц до налогообложения НДФЛ.
Кроме того, для сохранения возможности участия в программе в случае увольнения заемщик обязан в течение шести месяцев устроиться в аналогичную организацию.
Ставка по IT-ипотеке составляет шесть процентов годовых, но она может быть ниже, если в регионе проживания заемщика действует дополнительная программа по ее уменьшению.
Минимальный первоначальный взнос равен 20% от стоимости жилья.
Максимальный размер кредита — девять миллионов рублей.
Семейная ипотека
Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году. В 2024 году ее действие продлили до 2030 года. Целью программы является предоставление семьям с детьми возможности улучшить жилищные условия.
В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке или потратить деньги на покупку или строительство нового дома. Возможность покупки вторичного жилья есть только в субъектах РФ с недостаточным строительством для семей с детьми-инвалидами.
Участниками программы могут стать семьи:
- с детьми, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет;
- которые проживают в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеют двух несовершеннолетних детей;
- с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития (всего 35 регионов);
- где есть ребенок-инвалид.
Ставка кредита в рамках программы составляет шесть процентов годовых для всех субъектов РФ.
Размер минимального первоначального взноса — 20% от стоимости приобретаемого жилья.
Максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти —12 миллионов рублей. В остальных регионах — шесть миллионов рублей.
Отметим, что разницу между льготной и рыночной ставкой кредитным организациям компенсирует государство. В декабре прошлого года Минфин РФ изменил механизм предоставления субсидии банкам в рамках программы. Банки более не ограничены лимитами, устанавливаемыми ранее для тз них. При этом общая сумма лимита для них возросла с 6,26 триллиона рублей до 8,65 триллиона рублей. Это позволит исключить приостановки действия программы.
Кроме того, декабре президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ выступил с предложением распространить действие программы на вторичный рынок в субъектах РФ, где практически не возводят новое жилье. Правительство РФ в настоящее время прорабатывает данный вопрос.
Сколько раз можно воспользоваться льготной ипотекой
Кабмин РФ ввел с декабря 2023 года правило, согласно которому каждый россиянин может воспользоваться федеральной льготной ипотечной программой лишь единожды (постановление Правительства РФ от 15.12.2023 № 2166). Данное правило касается всех госпрограмм. Оно также действует в отношении созаемщиков и поручителей по кредиту. При этом не учитываются кредиты, оформленные в рамках госпрограмм ранее 23 декабря 2023 года.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией".