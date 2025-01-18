Льготные метры. Какие ипотечные программы с низкими процентами остаются доступны россиянам

Кабмин РФ ввел с декабря 2023 года правило, согласно которому каждый россиянин может воспользоваться федеральной льготной ипотечной программой лишь единожды (постановление Правительства РФ от 15.12.2023 № 2166). Данное правило касается всех госпрограмм. Оно также действует в отношении созаемщиков и поручителей по кредиту. При этом не учитываются кредиты, оформленные в рамках госпрограмм ранее 23 декабря 2023 года.