Юрист объяснил, чем грозит неуплата налога по вкладам

«Неуплата или неполная уплата налогового платежа в установленный срок будет означать начисление налогоплательщику пени, размер которой равен 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Пеня будет начисляться на сумму отрицательного сальдо на едином налоговом счете налогоплательщика. На ее размер могут повлиять и иные обстоятельства (предоставление отсрочек по налогам, арест счеты счетов налогоплательщика и др.). Иных последствий неуплаты налога в данном случае законом не предусмотрено», — уточнил эксперт.
По словам юриста, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% начисляется на проценты по вкладам в российских банках, но не с полной суммы, а только с той части, которая превышает установленный минимальный порог. Размер этого порога зависит от ключевой ставки, установленной Центральным банком России. В 2025 году минимальный порог составляет 210 тысяч рублей.
Например, если вкладчик получил 250 тысяч рублей в виде процентов, налог нужно будет уплатить только с 40 тысяч рублей (сумма, превышающая установленный минимум). При ставке НДФЛ 13% налог составит 6,5 тысяч рублей (13% с 50 тысяч). Если уплата налога задержится больше чем на 15 дней, на сумму задолженности могут начисляться пени. Для налога в размере 6,5 тысяч рублей пени могут достичь значительной суммы, например, 5 тысяч рублей.
Юрист также пояснил, что расчет НДФЛ на проценты по вкладам производится налоговым органом автоматически. Банки обязаны предоставлять налоговой службе все необходимые данные для расчета. Сумма налога отображается в едином налоговом уведомлении наряду с имущественными налогами. Таким образом, гражданину не нужно самостоятельно рассчитывать налог или подавать налоговую декларацию.
Уплата налога осуществляется в составе единого налогового платежа, сумма которого указывается в уведомлении, которое направляет налоговый орган.
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