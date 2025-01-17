Юрист объяснил, чем грозит неуплата налога по вкладам

Например, если вкладчик получил 250 тысяч рублей в виде процентов, налог нужно будет уплатить только с 40 тысяч рублей (сумма, превышающая установленный минимум). При ставке НДФЛ 13% налог составит 6,5 тысяч рублей (13% с 50 тысяч). Если уплата налога задержится больше чем на 15 дней, на сумму задолженности могут начисляться пени. Для налога в размере 6,5 тысяч рублей пени могут достичь значительной суммы, например, 5 тысяч рублей.