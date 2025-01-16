ТПП: введение «черных списков» работодателей сократит зарплаты «в конвертах»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Появление «черных списков» работодателей приведет к сокращению зарплат «в конвертах», которые являются ключевым источником выпадающих доходов в России. Об этом сообщил ТАСС эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, налоговый консультант Алексей Крылов.
С 1 января в России начал действовать общедоступный реестр работодателей, уличенных в нелегальном найме сотрудников. Это может быть уклонение от оформления трудового договора или заключение гражданско-правового договора, который фактически регулирует трудовые отношения.
«Введение и формирование Рострудом черных списков работодателей свидетельствует о новых способах государства мобилизовать дополнительные доходы за счет “зарплатных” налогов. Не секрет, что зарплаты “в конвертах” являются ключевым источником выпадающих доходов», — отметил Крылов.
Так, по оценке Фонда пенсионного и соцстрахования, из-за «серых зарплат» бюджет недополучает пенсионных платежей на 3,5 трлн рублей ежегодно, а бюджет ФОМС и сборы по НДФЛ — еще около 2,2 трлн рублей, уточнил эксперт.
Он также подчеркнул, что введение реестра призвано побудить организации и ИП не попадать в реестр, поддерживая средние отраслевые зарплаты и отказываясь от заключения договоров гражданско-правового характера.
Как отметил президент ТПП Сергей Катырин, ранее проведенные исследования показали, что каждый пятый работник в стране получает зарплату в конвертах, при этом число таких граждан ежегодного снижается.