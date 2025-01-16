Резидентский полк: число фирм в «российских офшорах» выросло в 1,5 раза

Число компаний в «российских офшорах» выросло в 1,5 раза в 2024-м — сейчас там почти 500 резидентов, выяснили «Известия». Среди них крупные игроки, такие как «Яндекс», HeadHunter, «Мать и дитя». Туда переезжают в первую очередь организации, которые раньше были зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях и из-за санкций столкнулись с проблемами. В специальных административных районах (САРах) им облегчили условия для ведения бизнеса. Впрочем, в будущем «российские офшоры» могут стать центром привлечения и для иностранных инвестиций. Какие компании планируют переезд в Россию в 2025 году — в материале «Известий».