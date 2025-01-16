Резидентский полк: число фирм в «российских офшорах» выросло в 1,5 раза

Число компаний в «российских офшорах» выросло в 1,5 раза в 2024-м — сейчас там почти 500 резидентов, выяснили «Известия». Среди них крупные игроки, такие как «Яндекс», HeadHunter, «Мать и дитя». Туда переезжают в первую очередь организации, которые раньше были зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях и из-за санкций столкнулись с проблемами. В специальных административных районах (САРах) им облегчили условия для ведения бизнеса. Впрочем, в будущем «российские офшоры» могут стать центром привлечения и для иностранных инвестиций. Какие компании планируют переезд в Россию в 2025 году — в материале «Известий».
Как работают специальные административные районы в РФ
По итогам 2024-го в САРах зарегистрировано 488 компаний, из них 379 резидентов — на острове Октябрьском (Калининградская область) и 109 — на острове Русском (Приморский край), рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка. Всего за год в «российские офшоры» из иностранных юрисдикций переехали 190 участников, а их общее число выросло почти в 1,5 раза.
Специальные административные районы — это территории, на которых действует упрощенный режим налогового и валютного регулирования. Он подходит для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. САРы появились в РФ в 2018 году. Их основной целью была деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России.
Число фирм в «российских офшорах» стало резко расти в 2022-м, после введения антироссийских санкций. До этого резиденты появлялись там медленно — в 2019 году их было 22. Как уточнили «Известиям» в Минэке, в 2022-м в этих зонах зарегистрировались 83 новых участника, а в 2023-м — сразу 200 организаций.
При этом некоторые компании, зарегистрированные в САРах, со временем могли переехать из них в другие субъекты РФ.
В 2024 году в САРы с Кипра переехали такие крупные компании, как рекрутер HeadHunter и медцентр «Мать и дитя». Помимо того, в феврале 2024 года перерегистрацию в российскую юрисдикцию из Нидерландов завершил «Яндекс», уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
В «российских офшорах» есть крупные фирмы из разных отраслей, в частности из энергетики, агропромышленного комплекса, девелопмента, сферы услуг. Однако российский сектор малого и среднего предпринимательства также активно переезжает в такие районы, рассказал «Известиям» гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. На островах Октябрьском и Русском зарегистрировано множество субъектов малого бизнеса, в них работает более 1,6 тыс. человек.
Полного списка организаций, которые зарегистрированы в САРах, нет в публичном доступе. Скорее всего, там в основном работают компании с российскими бенефициарами, а не иностранными, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Налоговый режим в САРах
В условиях санкционного давления со стороны ЕС и США российским компаниям, зарегистрированным в недружественных государствах, стало опасно там оставаться, пояснила советник юридической компании NSV Consulting Светлана Тихонова. Именно поэтому государство с марта 2022 года ввело упрощенный порядок их переезда (так называемой редомициляции) в САРы. Недавно эту меру продлили до конца 2025-го, добавил адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко.
— Деятельность большинства компаний оказалась буквально заблокирована — иностранные банки закрыли им счета, а иностранные юристы и аудиторы, подчиняясь новому санкционному законодательству, отказались предоставлять таким фирмам услуги, — уточнила Светлана Тихонова.
По словам эксперта, переезд в САРы стал единственным способом восстановить деятельность после блокировки работы фирмы, фактически — спасением с сохранением активов.
При регистрации в «российских офшорах» компании получают налоговые преимущества и снижают издержки на ведение бизнеса, уточнили в «Цифра брокер». Например, при переезде в САРы компании получают снижение налога на прибыль до 5% по полученным доходам и до 10% по выплаченным международными компаниями дивидендам, процентам и роялти.
Также в САРах не уплачиваются транспортный налог и налог на имущество, в этих зонах отсутствует валютный контроль. Организации там смогут до 2039 года пользоваться иностранным корпоративным правом (то есть они могут работать по нормам, принятым в другом государстве — где они были зарегистрированы изначально).
Смена юрисдикции также позволяет публичным компаниям вернуться к выплатам дивидендов акционерам, напомнили аналитики ФГ «Финам».
— Условия переезда компаний в специальные административные районы постоянно улучшаются. Минэкономразвития продолжает реагировать на запросы бизнеса и создавать полезные инструменты, которые позволят повысить привлекательность режима САРов, — заявил «Известиям» зампред правительства РФ Александр Новак.
В то же время продолжается работа по совершенствованию института личных фондов в САРах. Для повышения доступности их использования снизили минимальный объем вносимого имущества в фонд до 500 млн с 5 млрд рублей, подчеркнул член совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Кирилл Баранов.
Какие компании переедут в Россию в 2025-м
Процесс переезда продолжается. В 2025 году маркетплейс Ozon и агрегатор недвижимости «Циан» должны завершить редомициляцию в РФ, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Эти компании уже зарегистрированы в САРах, но переезд считается завершенным только после прекращения работы в предыдущей юрисдикции через ликвидацию старого юрлица. Также перерегистрироваться планирует девелопер «Эталон», уточнили в «Цифра брокер».
— Впрочем, число компаний, которые остались работать в недружественных юрисдикциях, планомерно сокращается, поэтому спрос на редомициляцию в Россию в 2025 году в абсолютных цифрах будет снижаться, — подчеркнул Владимир Чернов.
Тем не менее САРы сохранят свою значимость для российской экономики, отметили в «Финам». Главное — «российские офшоры» обеспечат беспроблемную работу расположенных там компаний в период тяжелой внешнеполитической ситуации. Помимо этого, они поддержат приток налоговых поступлений и помогут создать новые рабочие места.
В ближайшие 5−10 лет «российские офшоры» поспособствуют развитию инновационных отраслей — финтеха, блокчейна, искусственного интеллекта и биотехнологий, полагает Владимир Чернов. Создание специальных экономических зон поможет России сократить зависимость от традиционных отраслей, таких как энергетика, и перейти к более диверсифицированной экономике.
Помимо того, САРы играют роль «экономической гавани» для компаний, предоставляя им благоприятные условия для бизнеса, заключил Кирилл Климентьев из «Цифра брокер». В будущем они могут стать центрами привлечения инвестиций из-за рубежа и помочь интеграции экономики РФ с партнерами из БРИКС, стран Азии и Ближнего Востока.