Банкиры раскрыли способы безналичной оплаты за рубежом в 2025 году для россиян

Новые правила в Казахстане
Правило «12 месяцев» распространяется только на выпуск новых карт казахстанских банков и не затрагивает уже действующие. Но если срок действия текущих подходит к концу, то продлевать нерезидентам их будут только на год вместо привычных 3−5 лет. И, скорее всего, только при личном присутствии либо через посредников, услуги которых стали особенно популярны в последние три года.
Меры не затронут предпринимателей и инвесторов, они смогут открывать и на сроки больше года. Но точных критериев, кто к ним относится, пока нет. При этом допустимое количество платежных карт на одного человека сократится, отмечает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР).
Постановление о новых изменениях банки уже получили, указывают в службе поддержки одного из них. По информации профильных Telegram-каналов, нововведение заработает уже с 19 января.
Формальная причина такого решения — использование карт нерезидентов в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. По данным финмониторинга республики, 90% держателей карт, замешанных в преступных действиях с ущербом в 4,7 млрд рублей, — нерезиденты. Правда, сколько из них россиян — неизвестно.
Неудобные для россиян нововведения со стороны финансовых властей Казахстана связаны с желанием избежать масштабных вторичных санкций за помощь России в обходе санкций, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета Михаил Хачатурян. «Официально ограничения вводятся в целом для всех нерезидентов Республики Казахстан, а не конкретно для россиян. Так проще объяснять свою позицию всем заинтересованным сторонам», — заметил эксперт.
У Казахстана есть основания опасаться американцев: 15 января Соединенные Штаты ввели санкции против банка «Керемет», который входит в десятку крупнейших банков Киргизии. В Минфине заявили, что он попал в SDN-лист за участие в схеме обхода санкций, разработанной совместно с российскими властями и «Промсвязьбанком», который играет ключевую роль в финансировании оборонной промышленности РФ.
Ужесточение выдачи карт иностранцам со стороны Казахстана — не первое. В прошлом году в законодательство республики были внесены изменения, исключившие возможность дистанционного получения индивидуального идентификационного номера (ИИН), аналога российского ИНН. Это должно было ограничить выдачу банковских карт нерезидентам, говорит адвокат, партнер компании «Правовая группа» Владимир Шалаев.
До 2025 года оформить ИИН можно было, обратившись в консульства Казахстана. С января такой возможности нет, сообщается на сайте дипломатического ведомства. А в ноябре 2023 года Национальный банк опубликовал законопроект, запрещающий открывать карты иностранцам без разрешений на временное проживание или ВНЖ.
«Вопрос в том, как официальные жесткие ограничения будут исполняться, что называется, “на земле”. Ведь уже принятые и действующие ограничения, как например, необходимость получения ИИН, наличие договора длительной аренды жилья на территории Казахстана, трудового договора и так далее, успешно преодолеваются нашими соотечественниками с помощью местных и российских посредников», — говорит профессор Хачатурян.
Любой гражданин РФ может самостоятельно получить ИИН, но для этого потребуется поехать в Казахстан и посетить местный «МФЦ». Там проверят отметку о въезде в заграничном паспорте и спросят казахстанский номер телефона, рассказал о своем опыте эксперт на платежном рынке.
Альтернативный вариант — оплатить услуги посредников, которые помогают получить ИИН плюс карту Visa или MasterCard дистанционно. В этом случае идентификацию сотрудники банка могут провести по видеосвязи. Но никаких гарантий на этом «сером» рынке нет. Цена услуг посредников, как правило, составляет от 15−25 тысяч рублей и больше.
«Разумеется, все это удлиняет сроки и повышает конечную стоимость, но сам процесс не останавливает. Похожие сложности при выдаче банковских карт возникают во всех странах СНГ», — указывает Михаил Хачатурян.
Казахстан довольно долго возглавлял топ-5 популярных стран для «карточного туризма» россиян, но теперь может потерять свое место, говорит коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина. «Как говорится, “свято место пусто не бывает” — карточный поток туризма уйдет в Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Грузию и Азербайджан», — спрогнозировала эксперт. Однако и там есть свои недостатки: например, привязать к Apple Pay карты банков Киргизии не получится, указывают пользователи.
Как еще платить безналом за рубежом
Проще всего за рубежом платить безналом в тех странах, где к оплате принимают карту отечественной платежной системы «Мир». В их числе Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Таджикистан и Южная Осетия. Но даже там карты «Мир» можно использовать не везде, нет никаких гарантий, что они будут работать в нужной точке.
До 2022−2023 годов «Мир» работали в Армении, Киргизии, Турции и Узбекистане, однако под давлением США власти поставили поддержку российских карт на паузу. Найти торговую точку, которая примет карту, можно, но это дело случая. «Прежде чем отправиться в путешествие с картой национальной платежной системы, лучше изучить в Сети опыт и отзывы путешественников», — посоветовали в Абсолют Банке. Точно карты «Мир» не будут работать в странах из списка недружественных, включая весь Евросоюз.
О способах обхода санкций российские банкиры рассказывают неохотно, особенно в части схем для бизнеса. Из-за санкций способы безналичных расчетов с зарубежными контрагентами — чувствительная тема, заявил «Российской газете» собеседник в крупной финансовой организации. Однако для физлиц вариантов оплатить товары и услуги безналом в заграничной поездке осталось не так уж и много.
«Первый — оформить пластиковую или виртуальную карту иностранного банка. Тут есть два пути. Во-первых, съездить за границу и пройти весь путь самостоятельно. Это можно сделать в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Армении. Во-вторых, заказать дистанционно через посредников. Некоторые российские банки сегодня предлагают подобные услуги. Уточнить это можно непосредственно в банке, потому что в публичном поле они это обычно не афишируют», — поделился источник «РГ».
Эту информацию «Российской газете» подтвердил бизнес-тренер, президент ассоциации IASP Дмитрий Норка. По его словам, многие россияне до ноября 2024 года пользовались во время поездок за границу картами китайской платежной системы UnionPay от Газпромбанка. Однако 21 ноября Газпромбанк и еще 50 российских банков попали под блокирующие санкции США, и потому их карты UnionPay перестали работать.
«Санкции создали неудобства, потому что прежде я полагался на эту карту, она отлично работала у меня во время поездок в Азию, например, во Вьетнаме и Таиланде. Сейчас я рассматриваю вариант оформления новой карты через партнеров Газпромбанка. Это позволяет открыть счет сразу в нескольких юрисдикциях без необходимости выезжать из России и пополнять его с российских расчетных счетов. Однако стоимость таких услуг стартует примерно с 30−50 тысяч рублей. Думаю, что это приемлемая цена для бизнеса, но для простых туристов, наверное, это будет дороговато. С другой стороны, ехать в другую страну самостоятельно и тратить около недели на оформление всех документов обойдется еще дороже», — полагает предприниматель.
По словам источника «РГ» в банковском секторе, главная проблема с картой иностранного банка — в том, что в любой момент ее могут заблокировать. При этом денег и времени, потраченных на ее оформление, никто не вернет.
Дистанционный выпуск может обойтись россиянину, в зависимости от обстоятельств, до 150 тысяч рублей. Кроме того, при открытии иностранного счета обязательно нужно уведомить налоговую и подать декларацию.
Есть менее затратный, но более рискованный вариант, пользоваться которым россияне могут исключительно на свой страх и риск без каких-либо гарантий, отметил источник. Это оформление через интернет виртуальной международной карты системы Mastercard с последующим подключением к сервисам Apple Pay или Google Pay.
«Схема сводится к тому, что выпускается карта американского банка, а пополняется из России она через систему быстрых платежей переводом некоему физлицу. В итоге на виртуальную карту зачисляется экваивалент в долларах, за минусом комиссии посредника и с учетом курса конвертации. Эту карту можно добавить в Apple Pay или Google Pay и рассчитываться смартфоном повсюду, где эти сервисы работают. Этот способ годится для небольших трат, чтобы оплачивать мелкие покупки или иностранные интернет-сервисы, а крупные суммы денег зачислять таким путем слишком рискованно», — предупредил собеседник «РГ».
Теперь из российских банков выпускает карту UnionPay только Россельхозбанк, напомнил «Российской газете» председатель правления инвестиционного банка «Финам» Андрей Шульга. Есть еще и банк АТБ, как отмечают пользователи, но оформление карт там происходит только в офисах.
«Такую карту можно пополнять рублями прямо в заграничной поездке, это очень удобно. Когда платеж по UnionPay в юанях, то конвертация будет одна — из рублей в юани. Но в других странах можно попасть на многочисленную конвертацию, если расчеты производятся в национальных валютах, отличных от юаня, и только потом в местную валюту, как правило, через доллар. Об этом не стоит забывать, потому что платеж обходится дороже. С другой стороны, это работает и, в конечном счете, удобство важнее», — заметил он.
Кроме того, можно отправить безналичный перевод самому себе в другую страну через платежные системы, например, такие как Золотая Корона или Юнистрим, добавил Андрей Шульга. Это удобнее и безопаснее, чем везти с собой банкноты через границу, правда, что делать с наличными дальше, придется решать уже на месте. Но надо понимать, что это время, определенные неудобства и, как правило, повышенные комиссии.
«Еще можно применять криптокошельки, но я бы не советовал людям этот способ. Там слишком много нюансов и рисков, нужно обладать специфическими знаниями, к тому же в разных странах в отношении крипты действует разный правовой режим. Это может быть удобно, но только для самых опытных пользователей», — заключил он.