Банкиры раскрыли способы безналичной оплаты за рубежом в 2025 году для россиян

«Санкции создали неудобства, потому что прежде я полагался на эту карту, она отлично работала у меня во время поездок в Азию, например, во Вьетнаме и Таиланде. Сейчас я рассматриваю вариант оформления новой карты через партнеров Газпромбанка. Это позволяет открыть счет сразу в нескольких юрисдикциях без необходимости выезжать из России и пополнять его с российских расчетных счетов. Однако стоимость таких услуг стартует примерно с 30−50 тысяч рублей. Думаю, что это приемлемая цена для бизнеса, но для простых туристов, наверное, это будет дороговато. С другой стороны, ехать в другую страну самостоятельно и тратить около недели на оформление всех документов обойдется еще дороже», — полагает предприниматель.