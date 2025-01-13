Самозанятые уплатили налогов на 100 млрд в 2024 году

По статистике ФНС, на конец 2024-го самозанятых насчитывалось 12,2 млн человек — год назад их было на 3 млн меньше. Также в прошлом году они заработали 2,2 трлн рублей, что в 1,6 раза больше показателя 2023-го (1,4 трлн).