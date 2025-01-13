Самозанятые уплатили налогов на 100 млрд в 2024 году

Рост поступлений по НПД связан с увеличением числа самих самозанятых, ростом их выручки и повышением «среднего чека» по их доходам — например, в Москве он повысился на 12% по сравнению с 2023 годом, до 3,3 тыс. рублей, объяснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
По статистике ФНС, на конец 2024-го самозанятых насчитывалось 12,2 млн человек — год назад их было на 3 млн меньше. Также в прошлом году они заработали 2,2 трлн рублей, что в 1,6 раза больше показателя 2023-го (1,4 трлн).
«Есть несколько причин, почему самозанятые стали уплачивать больше налогов. Во-первых, растет популярность самого режима НПД. Во-вторых, рост инфляции, из-за которой повысился размер среднего чека. В-третьих, расширяются технические возможности бизнеса для работающих на себя», — объяснила доцент Финансового университета при правительстве РФ Анна Тихонова.
Наконец, негативный источник роста популярности НПД — «подготовка» компаний к переходу на прогрессивный НДФЛ. Недобросовестные налогоплательщики могут заранее «переводить» своих сотрудников в самозанятость, чтобы частично погашать налоговые убытки, добавила эксперт.