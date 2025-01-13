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Эксперт научил, как быстрее погасить ипотеку

Для того, чтобы быстро погасить ипотечный кредит, стоит использовать любую возможность. О том, какие инструменты для этого нужны, рассказал 360.ru Михаил Ковалев, директор консультационного центра «Дом.рф».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Он предложил, прежде всего, изучить тему налоговых вычетов. Так, при покупке жилья россияне получают право на два вида вычета — за сам объект и за ипотечный процент. Если жилье покупает семья, то два человека могут получить до 1,3 млн рублей.

«Любую возможность, которую мы для себя видим и находим — рождение ребенка, материнский капитал — туда же. А если ребенок не первый, то у нас более 830 тысяч — это за двоих детей маткапитал. Если ребенок третий, последующий, то государство еще 450 тысяч дает на погашение ипотеки», — добавил эксперт.

Михаил Ковалев подчеркнул, что эти шаги позволят закрыть все обязательства по ипотеке, решить жилищный вопрос и улучшить условия проживания.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».