Эксперт научил, как быстрее погасить ипотеку

Он предложил, прежде всего, изучить тему налоговых вычетов. Так, при покупке жилья россияне получают право на два вида вычета — за сам объект и за ипотечный процент. Если жилье покупает семья, то два человека могут получить до 1,3 млн рублей.
«Любую возможность, которую мы для себя видим и находим — рождение ребенка, материнский капитал — туда же. А если ребенок не первый, то у нас более 830 тысяч — это за двоих детей маткапитал. Если ребенок третий, последующий, то государство еще 450 тысяч дает на погашение ипотеки», — добавил эксперт.
Михаил Ковалев подчеркнул, что эти шаги позволят закрыть все обязательства по ипотеке, решить жилищный вопрос и улучшить условия проживания.
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