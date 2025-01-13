Эксперт научил, как быстрее погасить ипотеку

«Любую возможность, которую мы для себя видим и находим — рождение ребенка, материнский капитал — туда же. А если ребенок не первый, то у нас более 830 тысяч — это за двоих детей маткапитал. Если ребенок третий, последующий, то государство еще 450 тысяч дает на погашение ипотеки», — добавил эксперт.