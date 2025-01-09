Эксперт дал совет, как проще всего вложить миллион рублей

По словам Разуваева, если учесть дивиденды по акциям, заработать на них можно намного больше, чем при вкладе на депозит — до 30−40% в год. Но для этого требуется благоприятная рыночная конъюнктура. Экономист выразил надежду, что «черные лебеди», которые могли бы легко обвалить котировки активов российских граждан, не «прилетят».