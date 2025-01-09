Эксперт дал совет, как проще всего вложить миллион рублей

«Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210−230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы. Можно разделить пополам сумму и, допустим, 500 тыс. рублей хранить на депозите, остальное разделить между вложениями в золото и в высоконадежные акции, допустим, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Positive Technologies или Сбербанка», — посоветовал эксперт.
По словам Разуваева, если учесть дивиденды по акциям, заработать на них можно намного больше, чем при вкладе на депозит — до 30−40% в год. Но для этого требуется благоприятная рыночная конъюнктура. Экономист выразил надежду, что «черные лебеди», которые могли бы легко обвалить котировки активов российских граждан, не «прилетят».
По словам эксперта, выбор стратегии управления деньгами во многом определяется вашим «аппетитом к риску». Если вы предпочитаете минимизировать риски, наиболее надежным вариантом будет размещение средств на рублевом банковском вкладе с хорошей процентной ставкой.
Экономист отметил, что для тех, кто склонен к риску, можно рассмотреть комбинированный подход: часть средств оставить на депозите, а оставшиеся использовать для активного инвестирования. Например, освоить основы трейдинга и попробовать зарабатывать на финансовых рынках, где за месяц можно получить доход, эквивалентный годовой прибыли по банковскому вкладу.
Кроме того, Разуваев посоветовал подумать об инвестировании за границей, в том числе в иностранную валюту или акции через брокеров стран с дружелюбной политикой. Такой подход, по его мнению, поможет не только увеличить доходность, но и минимизировать риски, связанные с возможным ослаблением рубля.
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