С 1 января изменятся суммы пособий, субсидий и компенсаций. Кто получит больше

Напомним, что одним из условий получения такой выплаты является показатель среднедушевого дохода семьи, который должен быть не выше регионального прожиточного минимума на душу населения, действующего на дату обращения за пособием. При этом для назначения выплаты для беременных женщин применяют региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения, а для родителей детей в возрасте до 17 лет — региональный прожиточный минимум для детей (ст. 9, 10 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).