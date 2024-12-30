С 1 января изменятся суммы пособий, субсидий и компенсаций. Кто получит больше

Единое пособие
С 1 января в регионах, где повысили размер прожиточного минимума, автоматически увеличится и сумма единого пособия, выплачиваемого ежемесячно в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Напомним, что одним из условий получения такой выплаты является показатель среднедушевого дохода семьи, который должен быть не выше регионального прожиточного минимума на душу населения, действующего на дату обращения за пособием. При этом для назначения выплаты для беременных женщин применяют региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения, а для родителей детей в возрасте до 17 лет — региональный прожиточный минимум для детей (ст. 9, 10 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).
Значения прожиточного минимума в регионах, как правило, индексируют один раз в год. Перерасчет единого пособия производится в беззаявительном порядке с месяца повышения прожиточного минимума (ч. 4 ст. 4.2 Закона № 81-ФЗ).
В 2025 году размер единого пособия может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.
Кроме того, региональные власти могут устанавливать дополнительные меры поддержки для различных категорий населения. Суммы выплат, порядок и сроки их перерасчета предусмотрены нормами регионального законодательства.
Выплаты, связанные с работой
С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 19 242 рублей до 22 440 рублей. Его значение работодатели используют для начисления ряда выплат работникам.
В частности после увеличения МРОТ вырастут минимальная заработная плата сотрудников, которые отработали месячную норму рабочего времени, а также минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности.
Минимальная выплата за один день болезни составит:
- для месяца равного 31 дню — 723,87 рубля;
- 30 дням — 748 рублей;
- в феврале — 801,43 рубля.
Отметим, что размеры пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком зависят от суммы заработной платы застрахованного лица. При этом они лимитированы минимальной и максимальной величинами, которые увеличатся в 2025 году для тех, у кого отпуск наступит начиная с 1 января.
Повышение пособий с 1 февраля
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд пособий.
- Единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер будет составлять 26 400,41 рубля вместо 24 604,30 рубля.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое в минимальном и максимальном размерах. Максимальный размер власти намерены увеличить до 68 996 рублей, а минимальный — 9900,83 рубля.
- Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Его размер аналогичен единовременному пособию при рождении ребенка. Поэтому с 1 февраля он может достичь 26 400,41 рубля.
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Размер планируется проиндексировать до 41 807,80 рубля. Также ожидается увеличение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
- Материнский капитал. Его ежегодно индексируют на величину фактической инфляции за прошлый год. В 2025 году индексация прогнозируется на уровне 7,3%. Если родители ранее не получали маткапитал, то он будет составлять:
— на первого ребенка — 676 398,58 рубля вместо 630 380,78 рубля;
— на второго и последующих детей — 893 835,55 рубля вместо 833 024,74 рубля.
Остаток маткапитала также может быть проиндексирован на 7,3%.
Повторная индексация пенсий
Пенсии неработающих и работающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 7,3%.
При этом ранее глава Соцфонда России Сергей Чирков заявил в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, что в 2025 году возможна дополнительная индексация страховых пенсий по старости в случае, если фактическая инфляция за текущий год превысит прогнозируемый уровень.
По его словам, если значение инфляции фактически окажется выше 7,3%, «то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит».
Жилищные субсидии
В некоторых регионах в конце текущего месяца появились сообщения об изменениях в части предоставления жилищных субсидий. Так, в Камчатском крае планируется снизить порог для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ до 18%. Сейчас их выплачивают, если ртраты на коммунальные услуги составляют 22%.
Аналогичный процент действует и в среднем по России. Субъекты РФ не вправе поднимать планку выше федерального уровня. При этом они могут ее снижать по своему усмотрению. Таким образом, увеличивается число регионов, которые делают субсидии доступнее для большего количества граждан.
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